Работодатели меняют условия: как в Липецке помогают женщинам найти работу с зарплатой от 50 тысяч
Дарёному коню в зубы не смотрят? Грязинцу подарили ручную гранату и теперь он может сесть на восемь лет
В России
38
51 минуту назад
Власти готовят налоговый вычет для бизнеса за инвестиции в спорт
По замыслу авторов инициативы, этот механизм позволит привлечь в спорт дополнительные частные инвестиции без нагрузки на бюджет. Документ поддержали Минфин, Минэкономразвития, Минспорт, Минпросвещения и Минюст.
«Это поможет приблизиться к цели президента — чтобы к 2030 году спортом занимались 70% россиян», — отметил первый зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.
Сейчас финансирование спорта и образования испытывает трудности на фоне дефицита бюджета, который по итогам первого полугодия 2025-го достиг почти 5 трлн рублей. В регионах многие спортивные команды сталкиваются с нехваткой спонсоров, а состояние школ и объектов инфраструктуры оставляет желать лучшего. По данным бюджета на 2025–2027 годы, государственные расходы на физическую культуру и спорт продолжают сокращаться: с 90 млрд рублей в 2022 году до 69 млрд в 2025-м.
0
0
0
0
0
Комментарии