В России
61
сегодня, 14:16

Почти 90% детей мигрантов не смогут зачислиться в российские школы

Более 87% несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены.

Почти 90% детей мигрантов не смогут зачислиться в российские школы, — говорится на сайте Рособрнадзора.

«Всего за апрель—август документы <...> были поданы на 23 616 детей, имеющих иностранное гражданство. При этом полный комплект документов был подан только на 8223 ребенка», — уточнили в ведомстве.

Тех, чьи документы были приняты образовательными учреждениями, отправили на обязательное тестирование по русскому языку — в итоге 5940 детей. По данным Рособрнадзора, прошли его 50% от общего числа сдававших (12,6% от количества поданных заявок).

В марте Минпросвещения утвердило порядок тестирования на знание русского языка для детей мигрантов. Позже Рособрнадзор опубликовал проект приказа, в котором предложил засчитывать прохождение теста как успешное при получении хотя бы 30% от максимального балла.

Эту идею раскритиковал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал подготовленную норму «абсолютно противоречащей духу и норме закона», а также отметил, что установленный для зачисления критерий — 30% от максимального балла — в лучшем случае двойка.

В итоге Рособрнадзор поменял проект приказа и указал, что достаточным для обучения в начальной, основной общей и средней школе будет получение оценки «три» (удовлетворительно), — передает РБК.
