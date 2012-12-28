Работодатели меняют условия: как в Липецке помогают женщинам найти работу с зарплатой от 50 тысяч
В РФ могут запретить движение самокатов у школ и поликлиник
Электросамокаты представляют одну из главных проблем на дорогах и тротуарах в российских городах.
Обращение Ветров направил начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения России Михаилу Черникову. Депутат отметил, что электросамокаты остаются одной из главных проблем на дорогах и тротуарах российских городов. Он также предложил запретить парковки и аренду таких транспортных средств рядом с детскими объектами.
«Прошу вас рассмотреть возможность полного ограничения движения самокатов и приравненных к ним средств индивидуальной мобильности вблизи школ, училищ, детских садов, поликлиник и иных детских учреждений», — говорится в тексте обращения.
Помимо этого, предлагается оценить идею о запрете расположения парковочных зон и возможности произвести аренду самоката вблизи вышеназванных детских объектов.
