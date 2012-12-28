Работодатели меняют условия: как в Липецке помогают женщинам найти работу с зарплатой от 50 тысяч
На Земле произошла необъяснимая магнитная буря
В ночь на среду на Земле была зарегистрирована магнитная буря, причины которой не удалось установить.
«Совершенно непонятная и трудная для объяснения магнитная буря была неожиданно зарегистрирована на Земле в ночь на 10 сентября. Событие отсутствовало в прогнозах, которые ещё накануне были полностью окрашены в зелёные цвета. Загадку представляет, однако, даже не это (в конце концов, ученые тоже люди и могут ошибиться или нажать неправильную кнопку при расчетах), а то, что даже задним числом совершенно невозможно понять, что произошло на Земле или около Земли, что могло вызвать такую бурную реакцию магнитного поля», — говорится в Телеграм-канале Лабаратории.
По данным ученых, основной причиной магнитных бурь являются внешние удары со стороны Солнца (приход облаков плазмы или потоков быстрого солнечного ветра от корональных дыр), однако графики солнечного ветра показывают, что к Земле сегодня вообще ничего не приходило.
Ученые отметили, что загадкой в данном случае является то, что без предварительного прогноза задним числом невозможно понять, какое событие произошло около или на Земле, вызвавшее бурную реакцию магнитного поля.
При этом возмущения были умеренной силы.
