Постановку липецкого театра покажут по ТВ

«Триколор» покажет телеверсию спектакля, вошедшего в «Золотой фонд театральных постановок России». Телевизионная театральная коллекция создается оператором совместно с Союзом театральных деятелей РФ и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в честь 150-летнего юбилея СТД РФ.

Телеверсию спектакля «Таланты и поклонники» Липецкого государственного академического театра драмы имени Л. Н. Толстого (12+) сможет увидеть каждый житель России. Премьера на ТВ состоится 13 сентября. Показ пройдет в рамках проекта «Золотой фонд театральных постановок России».





Спектакль по одноименной комедийной пьесе Александра Островского поставлен режиссером, народным артистом РФ Борисом Морозовым. Сила таланта, преданность, интриги и любовь — все смешалось в жизни молодой актрисы провинциального театра Александры Негиной. Чем она готова пожертвовать за право оставаться на сцене? И может ли человек искусства пренебречь своим талантом? Зрителям предстоит вместе с главной героиней пройти увлекательный и яркий путь.

Чтобы как можно больше людей смогло подключиться к просмотру, «Триколор» покажет телеверсию спектакля «Таланты и поклонники» в «Большом эфире» — на канале, который доступен не только спутниковым клиентам оператора, но и онлайн — бесплатно всем желающим. Показ состоится в субботу, 13 сентября, в 21:00 по московскому времени.





Ранее стартовали телепоказы спектаклей, отобранных в «Золотой фонд театральных постановок России». Масштабный театральный проект приурочен к празднованию 150-летия Союза театральных деятелей Российской Федерации. СТД РФ создаст библиотеку телеверсий отобранных постановок. Как стратегический партнер, «Триколор» покажет их на канале собственного производства «Большой эфир». Также СТД РФ и «Триколор» планируют отснять спектакли, для которых пока нет профессионального видео. Список отобранных в проект произведений опубликован на официальном сайте Союза театральных деятелей России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.