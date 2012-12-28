Работодатели меняют условия: как в Липецке помогают женщинам найти работу с зарплатой от 50 тысяч
сегодня, 11:33
Здание правительства Белгородской области подверглось атаке беспилотника
В ходе детонации повреждены фасад и остекление строения.
Кроме того, от падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный дом — пожарными расчётами очаг возгорания локализован.
Работа крупных торговых центров в Белгороде и Белгородском районе приостановлена.
Кроме того, обломки сбитого дрона упали на частный дом в Белгороде, который в результате загорелся.
Пострадавших в результате атаки БПЛА нет.
Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы.
Здание регионального правительства уже подвергалось атакам со стороны ВСУ. Так, в середине августа объект также атаковал беспилотник.
Тогда здание также получило повреждения.
