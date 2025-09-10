Работодатели меняют условия: как в Липецке помогают женщинам найти работу с зарплатой от 50 тысяч
Свыше 250 детей пропали в России за минувшее лето
С июня по август 2025 года в различных регионах страны были зафиксированы 253 случая исчезновения детей.
В июне — августе 2025 года в разных регионах России было зафиксировано 253 случая исчезновения детей, — сообщили в пресс-службе проекта «Помощь в поиске детей», запущенного командой приложения «Где мои дети».
Уточняется, что из 253 пропавших удалось найти живыми 227 детей, погибшими — 15, еще 11 несовершеннолетних остаются в розыске.
В июне зарегистрировано 87 случаев, в июле — 82, в августе — 84.
По итогам всего лета больше всего пропаж детей было зафиксировано в Приморском крае — 60 случаев, Калининградской области — 26, Свердловской области — 19 и Кузбассе — 13.
На долю Приморского края приходится почти четверть всех зафиксированных случаев. Однако это может быть связано не столько с угрозами для детей в регионе, сколько с хорошо налаженной работой волонтерских поисковых отрядов.
По информации Ассоциации «Поиск пропавших детей», работа волонтеров начинается с заявки о пропаже. Каждое обращение проверяется: действительно ли ребенок пропал, подано ли заявление в МВД. После этого координатор принимает решение о необходимых действиях и согласует их с полицией. Добровольцы получают задачи через систему оповещения — например, провести осмотр помещений или обойти улицы. Такая система взаимодействия позволяет действовать максимально быстро.
