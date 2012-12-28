Работодатели меняют условия: как в Липецке помогают женщинам найти работу с зарплатой от 50 тысяч
Дарёному коню в зубы не смотрят? Грязинцу подарили ручную гранату и теперь он может сесть на восемь лет
18-летняя жительница Лебедяни «выиграла телефон» в Telegram и перевела деньги мошенникам
В России
46
59 минут назад
Некоторые категории россиян смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября
Согласно новому закону, предприниматели, взявшие кредиты по программе льготного кредитования, смогут оформить отсрочку платежей по каждому.
Соответствующий указ 31 июля был подписан президентом России Владимиром Путиным и размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«Заемщик в любой момент в течение срока действия договора кредита (займа) вправе обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода», — говорится в документе.
Уточняется, что закон вступит в силу 1 октября. Компании из всех секторов экономики смогут воспользоваться кредитными каникулами, — пишут «Известия».
Но для получения этой льготы существуют ограничения по сумме кредита: до 10 млн рублей для самозанятых, до 60 млн рублей для микропредприятий, до 400 млн рублей для малых предприятий и до 1 млрд рублей для средних предприятий.
0
0
0
0
0
Комментарии