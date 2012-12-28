Все новости
Липчанин погиб при атаке БПЛА в Сочи
Происшествия
«Было страшное зрелище»: на Космонавтов бродячие собаки поужинали кошкой
Общество
Ночью красный уровень опасности объявлялся в восьми районах области
Происшествия
Сегодня в Липецке: старт вакцинации против гриппа, работодатели уже открыли слежку за горожанами
Общество
Семейная пара попалась с поддельными документами
Происшествия
Мотоциклист опрокинулся на вечерней дороге
Происшествия
58-летнюю липчанку обманули от имени знакомой
Происшествия
«Граффитисты с высокой степенью проработки передали образ первого космонавта»
Общество
Работодатели меняют условия: как в Липецке помогают женщинам найти работу с зарплатой от 50 тысяч
Общество
Возле границ области замечены БПЛА
Происшествия
Работодатели меняют условия: как в Липецке помогают женщинам найти работу с зарплатой от 50 тысяч
Общество
Уголовные дела кустарных оружейников передают в суд один за другим
Происшествия
Прокуратура заинтересовалась вырубкой деревьев в Быхановом саду
Общество
Директор дорожного предприятия признан виновным в мошенничестве при ремонте тротуаров в Ельце
Происшествия
В квартиру по улице Бородинской залетела летучая мышь
Общество
Дарёному коню в зубы не смотрят? Грязинцу подарили ручную гранату и теперь он может сесть на восемь лет
Происшествия
В районах Тракторного и 15-го микрорайона отключат холодную воду
Общество
Липчанина напугали ответственностью за передачу SMS-кода украинцам: мужчина лишился 140 000 рублей
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +23
Погода в Липецке
Ремонт подземки на площади Металлургов строители обещают закончить в срок
Общество
В России
60
49 минут назад

Банки задерживают закрытие счетов на месяцы

Российские банки всё чаще задерживают закрытие счетов и возврат средств клиентам, выяснили «Известия». Формально закон обязывает финансовые организации вернуть деньги не позднее семи дней после подачи заявления, однако на практике процедура нередко затягивается на месяцы. 

По данным Ассоциации развития финансовой грамотности, число жалоб на подобные задержки выросло. По словам эксперта Натальи Архиповой, чаще всего счета закрываются после блокировок по «антиотмывочному» закону (115-ФЗ). Это зачастую единственный способ вернуть доступ к деньгам, если банк затянул с разморозкой. На период проверки клиенты остаются полностью без средств — суммы на счетах могут достигать сотен тысяч рублей.

 У банков есть право проверять сомнительные операции без ограничения по срокам, даже если клиент месяцами не может воспользоваться собственными средствами, уточнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. В среднем закрытие занимает несколько недель или месяцев, но в сложных случаях процесс может растянуться на год, отметила Наталья Архипова. Причины — большие обороты по счету, несоответствия в документах или необходимость перепроверки контрагентов. 

0
0
0
0
0

Комментарии

