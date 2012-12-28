Сегодня в Липецке: старт вакцинации против гриппа, работодатели уже открыли слежку за горожанами
Работодатели меняют условия: как в Липецке помогают женщинам найти работу с зарплатой от 50 тысяч
Директор дорожного предприятия признан виновным в мошенничестве при ремонте тротуаров в Ельце
Дарёному коню в зубы не смотрят? Грязинцу подарили ручную гранату и теперь он может сесть на восемь лет
Липчанина напугали ответственностью за передачу SMS-кода украинцам: мужчина лишился 140 000 рублей
Банки задерживают закрытие счетов на месяцы
По данным Ассоциации развития финансовой грамотности, число жалоб на подобные задержки выросло. По словам эксперта Натальи Архиповой, чаще всего счета закрываются после блокировок по «антиотмывочному» закону (115-ФЗ). Это зачастую единственный способ вернуть доступ к деньгам, если банк затянул с разморозкой. На период проверки клиенты остаются полностью без средств — суммы на счетах могут достигать сотен тысяч рублей.
У банков есть право проверять сомнительные операции без ограничения по срокам, даже если клиент месяцами не может воспользоваться собственными средствами, уточнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. В среднем закрытие занимает несколько недель или месяцев, но в сложных случаях процесс может растянуться на год, отметила Наталья Архипова. Причины — большие обороты по счету, несоответствия в документах или необходимость перепроверки контрагентов.
