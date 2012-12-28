Сегодня в Липецке: старт вакцинации против гриппа, работодатели уже открыли слежку за горожанами
В Кемеровской области общее число остановленных угольных предприятий выросло до 18
Работа 18 угольных предприятий в Кемеровской области приостановлена.
В начале июня 2025 года сообщалось, что в регионе остаются закрытыми две шахты и восемь разрезов, в начале августа их число выросло до 15. В конце августа Середюк сообщал, что закрыты 17 угольных предприятий.
«С начала года наши угольщики добыли 124,6 млн тонн. Есть небольшое снижение от уровня прошлого года. Но показатель выше пессимистичного прогноза. Напомню, что из 151 угольного предприятия 30 находятся в красной зоне, работа 18 — приостановлена. По остальным приняты меры поддержки и они продолжают свою работу. Благодаря поддержке правительства РФ 16 предприятиям предоставлены отсрочки по уплате налоговых платежей», — написал Середюк.
Он добавил, что часть предприятий при улучшении ситуации на рынке вновь начнут работать, уже проработаны меры их повторного запуска. Также благодаря совместной работе с РЖД налажена ритмичность отгрузки угля в восточном, северо-западном и южном направлениях. При этом, по словам Середюка, отмечается рост цен на кокс и энергетические марки.
«Динамика слабая, но самое главное сейчас — прекратилось падение», — добавил губернатор.
Ранее губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщал, что бюджет Кузбасса в 2024 году недополучил порядка 58 млрд рублей из-за ухудшения ситуации в угольной отрасли. В 2025 году прогнозируются потери в размере еще 10 млрд рублей. Связано это с падением мировых цен на уголь, санкциями, а также недостаточной пропускной способностью Восточного полигона. Ситуация с кризисом в угольной отрасли рассматривалась на профильном совещании, которое прошло в Кемерове с участием министра энергетики РФ Сергея Цивилева. По его итогам была разработана антикризисная программа по поддержке угольных предприятий.
По данным министерства угольной промышленности Кузбасса, для всех предприятий угольной отрасли, включая приостановленные и находящиеся на грани приостановления предприятия, оказывается всесторонняя поддержка, организуются необходимые совещания по проблемным вопросам, подготавливаются инициативные письма в органы государственной власти, оказывается содействие в решении вопросов с погашением задолженности по заработной плате. В частности, власти помогают подготавливать документы угольных компаний на подкомиссию по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям отраслей экономики РФ, которая работает в рамках правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
