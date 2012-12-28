Все новости
30
32 минуты назад

В результате беспорядков в Непале погибли 22 человека

Протестующие в Непале подожгли здание парламента в Катманду.

В Непале выросло число людей, погибших в результате антиправительственных беспорядков, — передает Bfm.ru со ссылкой на газету India Today.

Протесты начались из-за блокировки социальных сетей. После массовых волнений местные власти отменили это решение, но беспорядки продолжаются.

Недавно стало известно, что в Катманду есть человеческие жертвы в результате стрельбы, зафиксированной в районе Калимати. Таким образом, число погибших в ходе беспорядков возросло до 22. Сотни участников протестных акций получили ранения, — пишет издание.

Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии «Непальский конгресс», подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

Участники антиправительственных беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, подожгли часть правительственного комплекса Сингха Дурбар.

Ранее газета Himalayan Times сообщала, что участники протестов ворвались в Сингха Дурбар.

«Во вторник демонстранты проникли на территорию комплекса Сингха Дурбар и подожгли часть главного административного комплекса Непала», — передает РИА Новости со ссылкой на портал.
беспорядки
Непал
