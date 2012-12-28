Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчанин погиб при атаке БПЛА в Сочи
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Празднование Дня города в Ельце омрачил неприятный инцидент
Происшествия
«Было страшное зрелище»: на Космонавтов бродячие собаки поужинали кошкой
Общество
Ночью красный уровень опасности объявлялся в восьми районах области
Происшествия
Сегодня в Липецке: старт вакцинации против гриппа, работодатели уже открыли слежку за горожанами
Общество
В Липецкой области сухо и теплее обычного
Погода в Липецке
Семейная пара попалась с поддельными документами
Происшествия
Мотоциклист опрокинулся на вечерней дороге
Происшествия
58-летнюю липчанку обманули от имени знакомой
Происшествия
Читать все
С липецкого предпринимателя требуют 600 тысяч рублей за использование товарного знака
Общество
Директор дорожного предприятия признан виновным в мошенничестве при ремонте тротуаров в Ельце
Происшествия
Работодатели меняют условия: как в Липецке помогают женщинам найти работу с зарплатой от 50 тысяч
Общество
Дорожное предприятие задолжало 22 миллиона рублей и обанкротилось
Общество
В квартиру по улице Бородинской залетела летучая мышь
Общество
Дарёному коню в зубы не смотрят? Грязинцу подарили ручную гранату и теперь он может сесть на восемь лет
Происшествия
Прокуратура заинтересовалась вырубкой деревьев в Быхановом саду
Общество
В Липецкой области сухо и до +23
Погода в Липецке
Липчанина напугали ответственностью за передачу SMS-кода украинцам: мужчина лишился 140 000 рублей
Происшествия
Ремонт подземки на площади Металлургов строители обещают закончить в срок
Общество
Читать все
Бизнес
420
49 минут назад

«Пятёрочка» запускает акцию с главным призом — квартирой у моря

Торговая сеть «Пятёрочка» объявляет о запуске акции «Выиграйте квартиру у моря». Главный приз — квартира в Новороссийске, которая станет для победителя воплощением мечты о собственном жилье на побережье.

Акция пройдет с 9 сентября по 27 октября 2025 года в магазинах сети в 20 регионах России. Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо совершить покупку на сумму от 600 рублей в любом магазине «Пятёрочка» или через сервис «Пятёрочка Доставка». После этого нужно зарегистрировать чек на сайте акции.

Победитель получит однокомнатную квартиру площадью 43 м² с ремонтом в жилом комплексе «Аврора 2» в Новороссийске. Помимо главного приза, каждую неделю среди участников будут разыгрываться сертификаты на доставку в мобильном приложении «Пятёрочка» (4+), а также на покупку техники и гаджетов. Увеличить шансы на выигрыш можно, приобретая товары партнёров акции.

Акция «Выиграйте квартиру у моря» пройдёт до 27 октября во всех магазинах «Пятёрочка» в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Республиках Адыгея, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания.

Подробные правила акции, информация об организаторе, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на официальном сайте more.5ka.ru.

Реклама. ООО «Агроторг»


Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить