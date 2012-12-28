«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
Сегодня в Липецке: старт вакцинации против гриппа, работодатели уже открыли слежку за горожанами
Директор дорожного предприятия признан виновным в мошенничестве при ремонте тротуаров в Ельце
В России
45
сегодня, 14:01
ФАС выявила картель на 5,6 млрд рублей в сфере электрификации железных дорог
В ФАС отметили, что торги проходили для создания инфраструктуры, в том числе входящей в состав Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.
В ФАС отметили, что торги проходили для создания инфраструктуры, в том числе входящей в состав Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.
Уточняется что служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Материалы контактной сети», ООО «Контактная сеть железных дорог», ООО «Электрификация железных дорог» и ООО «Научно-производственное объединение «Магистраль».
Хозяйствующие субъекты подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на поставку строительных материалов, кабельно-проводниковой, электротехнической и другой продукции для работ по электрификации железных дорог.
По предварительной оценке ведомства общая сумма начальных максимальных цен договоров составила 5 616 337 758 рублей.
В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы в соответствии с КоАП РФ.
0
0
0
0
0
Комментарии