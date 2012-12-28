«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
сегодня, 13:13
Венгрия анонсировала подписание «самого долгосрочного» контракта на закупку газа у Запада
Венгрия в течение дня подпишет «самый долгосрочный» контракт на закупку газа у Запада.
«Мы сегодня подписываем очередной долгосрочный контракт на закупку природного газа. Это будет наш самый долгосрочный контракт на закупку природного газа с западного направления», — сообщил он в соцсетях.
Глава венгерского дипведомства также отметил, что его страна «всегда прилагает серьезные усилия к диверсификации» в вопросе покупки природных ресурсов. При этом Сийярто не уточнил, из какой «западной страны» Будапешт будет импортировать газ.
Венгрия по-прежнему получает основную часть газа в соответствии с долгосрочными контрактами с «Газпромом» по трубопроводу «Турецкий поток» и его ответвлениям через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому маршруту в страну поступило 4,8 млрд куб. м газа. По венгерским данным, в 2023 году этот показатель увеличился до 5,6 млрд куб. м, а в 2024 году достиг рекордной отметки в 7,6 млрд куб. м.
