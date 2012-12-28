Все новости
В России
17
10 минут назад

Авиакомпания «Победа» изменила правила провоза ручной клади в самолете

Авиаперевозчик «Победа» изменил правила провоза ручной клади.

Лоукостер «Победа» изменил правила провоза ручной клади, полностью сняв ограничения по весу и увеличив разрешенный размер пакета с покупками из duty free. При этом основная ручная кладь по-прежнему должна вмещаться в калибратор размером 36x30x27 см, — сообщили в авиакомпании.

«Ручная кладь не ограничена по весу, её габариты увеличены до 15х36х30 см. Помимо ручной клади можно провезти в салоне рюкзак габаритами не более 12х36х30 см. Рюкзак может быть заменён на дамскую сумочку или портфель – главное, чтобы всё помещалось в калибратор. К списку вещей, разрешенных к провозу на борту сверх ручной клади <...> добавлены ноутбук или планшет в мягком чехле и зонт-трость, букет цветов, верхняя одежда, один костюм в портпледе, питание для ребенка, лекарства, используемые пассажиром роллаторы, складное кресло-коляска, костыли, трости, ходунки, а размер пакета с товарами из duty free, разрешенный к провозу сверх ручной клади, теперь составляет 24х32х10 см вместо 10х10х5 см», — говорится в сообщении.

Устройства для переноса ребенка размещаются на багажной полке, если ребенок перевозится без отдельного места, либо на кресле, — подчеркивается в Телеграм-канале авиакомпании.

Ранее Щербинский суд Москвы по требованию прокуратуры признал незаконными действующие нормы по размерам ручной клади, установленные авиакомпанией «Победа», и обязал их увеличить. Суд потребовал установить норму бесплатного провоза ручной клади габаритами не менее 36х30х27 см и весом не менее 5 кг, а также норму для товаров из магазинов duty free габаритами не менее 24x32x5 см, — передает ТАСС.
ручная кладь
самолеты
авиасообщение
