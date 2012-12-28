«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
Россияне до 1 октября должны выбрать форму получения соцподдержки
Форма получения включает выдачу лекарств и медицинских изделий, путёвок в санатории, а также бесплатный проезд на пригородных электричках и междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.
«Россияне, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, могут до конца сентября определить, в какой форме получать набор социальных услуг: натуральной или денежной», — отмечается в документе.
В первую категорию входят: выдача лекарств и медицинских изделий; путевки в санаторий; бесплатный проезд на пригородных электричках и междугородном транспорте к месту лечения и обратно, — передает РИА Новости.
Финансовая компенсация в случае отказа от всех видов услуг составляет 1728,46 рубля в месяц. Тем не менее, от натуральной формы поддержки можно отказаться и частично, выбрав только одну.
Для выбора необходимо до 1 октября подать заявление в Соцфонд через Госуслуги, клиентскую службу или МФЦ и указать способ получения по каждой услуге из набора. Выбранный вариант будет действовать со следующего года, пока гражданин не подаст новое заявление.
