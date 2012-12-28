«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
Роструд напомнил о сокращённом на час предпраздничном рабочем дне
Рабочий день сотрудников в предпраздничный день должен длиться на час меньше вне зависимости от продолжительности смены.
«Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, работников, работающих на условиях неполного рабочего времени или по совместительству, подлежит уменьшению на один час», — отмечается в документе.
При этом в случаях, когда сократить продолжительность работы невозможно, переработку на час необходимо компенсировать. Если же длительность смены составляет час или менее, сотрудник не выходит на работу, — передает РИА Новости.
