В России
52
48 минут назад
В Адлерском районе Сочи в результате атаки БПЛА погиб водитель
Осколки беспилотника попали в машину в Адлерском районе Сочи, погиб водитель.
Кроме того, по предварительной информации, повреждены порядка 6 частных домов: фасады, крыши, окна и заборы.
На месте работают экстренные и специальные службы. Администрация города пообещала оказать содействие в восстановлении поврежденного имущества.
Всего силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 31 украинский беспилотник над российскими регионами, — сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что 15 БПЛА было сбито над акваторией Черного моря, еще семь беспилотников — над территорией Белгородской области, три БПЛА — над территорией Курской области, два БПЛА — над территорией Республики Крым, еще два БПЛА — над территорией Краснодарского края, и по однмоу беспилотнику над территорией Тамбовской и Воронежской областей.
