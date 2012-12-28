«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
В России появится сервис для проверки кафе и ресторанов
«Мы сейчас работаем над большой информационной системой, которая позволит вынести в публичную плоскость информацию об объектах общепита. И, если какого-то необходимого документа не окажется, будет появляться плашка о том, что визит в это место небезопасен», — пояснила она.
Появление сервиса — инициатива членов Общественного совета при Роспотребнадзоре, рассказала Анна Попова. Сейчас уже применяются некоторые элементы такой системы, подчеркнула она.
Известно о случаях, когда кафе и рестораны начинали работать, не сообщив о начале своей деятельности, также рассказала глава Роспотребнадзора. В таких заведениях не проводились необходимые проверки.
«Для этого были внесены изменения в административный кодекс, и наказание за неуведомление выросло кратно. Кроме того, теперь мы видим первый чек, пробитый в общепите, независимо от того, зарегистрирован ли он», — отметила она.
Это уже вывело из тени целый ряд заведений, подчеркнула Анна Попова.
