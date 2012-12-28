«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах
«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
В России
42
55 минут назад
Роспотребнадзор начал использовать новый алгоритм проверки супермаркетов
Теперь каждый месяц Роспотребнадзор отбирает по всей стране около тысячи образцов одного и того же вида продукции, а затем проводит исследования по расширенному перечню показателей.
«Мы сделали этот перечень максимально широким для всех видов продукции. Например, для плодоовощной продукции — 135 показателей, а для детского питания — 137. Еще мы добавили показатели качества продукции, например, сколько жиров и белков в ней содержится, насколько она полезна», — уточнила глава надзорной службы.
К сентябрю 2025 года Роспотребнадзор завершил исследование по десяти группам продукции — от детского питания до БАДов. По словам Поповой, больше всего нарушений было выявлено в кулинарной продукции, а меньше всего — в плодоовощной продукции российского производства.
Новый алгоритм контроля супермаркетов уже успел показать свою эффективность — во время проверок было вынесено почти 600 предупреждений, отметила глава Роспотребнадзора.
0
0
0
0
0
Комментарии