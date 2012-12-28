Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Кровавая луна над Липецком спряталась за облаками
Общество
Жуткие подробности поджога липчанки: сожитель привел ее в дом с трупом под полом
Происшествия
Культура вождения по-липецки: движение по кольцу трижды могло закончиться ДТП
Общество
«Гадюк больше, чем людей»
Общество
36-летнюю липчанку сожитель облил бензином и поджёг
Общество
Балкон 36-летней липчанки по ошибке расстреляли из пневматического пистолета
Происшествия
«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
Происшествия
Мотоциклист и водитель автомобиля погибли в дорожных авариях за пятницу и выходные дни
Происшествия
В отношении 15-летнего грязинского блогера-драчуна возбуждено уголовное дело
Происшествия
Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах
Общество
Читать все
Культура вождения по-липецки: движение по кольцу трижды могло закончиться ДТП
Общество
36-летнюю липчанку сожитель облил бензином и поджёг
Общество
Статистика: липчане продолжают экономить на продуктах питания
Экономика
Жуткие подробности поджога липчанки: сожитель привел ее в дом с трупом под полом
Происшествия
«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
Происшествия
Празднование Дня города в Ельце омрачил неприятный инцидент
Происшествия
Липецкие танцоры-паралимпийцы — пятые на Кубке мира в Италии
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области сухо и теплее обычного
Погода в Липецке
Возле границ области замечены БПЛА
Происшествия
Читать все
В России
42
55 минут назад

Роспотребнадзор начал использовать новый алгоритм проверки супермаркетов

Роспотребнадзор изменил алгоритм контроля качества продуктов в супермаркетах, рассказала в интервью «Известиям» во время Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) глава ведомства Анна Попова.

Теперь каждый месяц Роспотребнадзор отбирает по всей стране около тысячи образцов одного и того же вида продукции, а затем проводит исследования по расширенному перечню показателей. 

«Мы сделали этот перечень максимально широким для всех видов продукции. Например, для плодоовощной продукции — 135 показателей, а для детского питания — 137. Еще мы добавили показатели качества продукции, например, сколько жиров и белков в ней содержится, насколько она полезна», — уточнила глава надзорной службы.

К сентябрю 2025 года Роспотребнадзор завершил исследование по десяти группам продукции — от детского питания до БАДов. По словам Поповой, больше всего нарушений было выявлено в кулинарной продукции, а меньше всего — в плодоовощной продукции российского производства. 

Новый алгоритм контроля супермаркетов уже успел показать свою эффективность — во время проверок было вынесено почти 600 предупреждений, отметила глава Роспотребнадзора.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить