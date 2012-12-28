Все новости
Жуткие подробности поджога липчанки: сожитель привел ее в дом с трупом под полом
Происшествия
Культура вождения по-липецки: движение по кольцу трижды могло закончиться ДТП
Общество
«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
Происшествия
36-летнюю липчанку сожитель облил бензином и поджёг
Общество
«Гадюк больше, чем людей»
Общество
Балкон 36-летней липчанки по ошибке расстреляли из пневматического пистолета
Происшествия
В отношении 15-летнего грязинского блогера-драчуна возбуждено уголовное дело
Происшествия
Мотоциклист и водитель автомобиля погибли в дорожных авариях за пятницу и выходные дни
Происшествия
Припаркованные у трамвайных путей автомобили эвакуируют
Общество
Трактор, из которого насмерть выпал пассажир, был угнан
Происшествия
Статистика: липчане продолжают экономить на продуктах питания
Экономика
«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
Происшествия
Празднование Дня города в Ельце омрачил неприятный инцидент
Происшествия
Липецкие танцоры-паралимпийцы — пятые на Кубке мира в Италии
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Отбой желтого уровня
Происшествия
Ночью красный уровень опасности объявлялся в восьми районах области
Происшествия
Сегодня в Липецке: старт вакцинации против гриппа, работодатели уже открыли слежку за горожанами
Общество
Мотоциклист опрокинулся на вечерней дороге
Происшествия
Возле границ области замечены БПЛА
Происшествия
Бизнес
831
сегодня, 08:00

Компромисс с последствиями. Как одно решение меняет жизнь липчан

Компромиссы не работают, когда дело касается жизни. И особенно — когда дело касается квартиры.

Сперва кажется: «ну подумаешь, одна спальня на всех, потерпим». Потом — игрушки валяются под ногами, зум-совещания проходят под шум мультиков, и даже сон превращается в квест с препятствиями.

Каждое «ладно, сойдёт» в итоге превращается в «как же мы так живём». Компромиссы незаметны... пока не становятся нормой.

А теперь представьте обратное.

Квартира, где у каждого — своё личное пространство. Где дети играют, а не ютятся между диваном и сушилкой. Где кухня — не метафора, а настоящая гостиная с местом для гостей и утреннего солнца. И да, такая квартира уже есть. Не через два года, не когда-нибудь.

Сданный ЖК «Парус» на Студёновской, 23Б — решение без компромиссов.


Здесь живут по-человечески:

Форматы Евро-4 и Евро-5 — больше света, больше воздуха, больше простора. Отдельные спальни, гардеробные и ниши — наконец всё помещается.

Двор без машин — детям безопасно, взрослым спокойно. Подземный паркинг + своя котельная — и зимой, и летом стабильно. Локация: школа №9, сады, парк, поликлиника — всё рядом, всё нужно.

Получите предложения прямо в мессенджер

image3.png

Только до 15 сентября:

Выгода до 1,6 млн ₽ — реальные деньги, а не цифра в рекламе.

Семейная ипотека от 21 544 ₽/мес — по сути, как аренда, только с правом собственности.

Осталось 5 квартир — нет времени «подумать ещё недельку».

Хотите получить подборку квартир?

Напишите в мессенджер — пришлём прямо туда.

Смотрите планировки и бронируйте онлайн

Или просто позвоните: +7 (4742) 51-63-93

ЖК "Парус" - это не покупка. Это выбор в пользу жизни, в которой наконец удобно всем.

Сроки — жмут. Выгоды — реальны. Квартиры — почти закончились.

Не тяните. Вы знаете, что пора.

Скидка до 1,6 млн рублей предоставляется при приобретении четырёхкомнатной квартиры площадью 111,02 кв. м в жилом комплексе «Парус», г. Липецк. Акция проводится ООО СЗ «Ремстройсервис Парус» и действует до 15 сентября 2025 года. Условия действительны на ограниченное количество квартир. Подробности — по телефону +7 (4742) 516393 или на сайте rss48.ru. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

Застройщик ООО СЗ РЕМСТРОЙСЕРВИС ПАРУС. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет ООО СЗ РЕМСТРОЙСЕРВИС ПАРУС.

Полная стоимость кредита рассчитывается от 21,828% до 22,081%. Ставка от 6 % годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ или готового жилья у застройщика партнера Банка ООО СЗ РЕМСТРОЙСЕРВИС ПАРУС на срок кредитования от 12 до 360 месяцев и первоначальном взносе от 20,1 % от стоимости кредитуемого жилого помещения.

Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 12 000 000 руб – при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 000 000 руб при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ.

Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых имеется ребенок не достигший возврата 7 лет на дату заключения кредитного договора, гражданин РФ; либо имеется ребенок, гражданин РФ, которому установлена категория «ребенок-инвалид»; либо имеются двое или более детей, граждане РФ, которые не достигли возраста 18 лет на дату заключения кредитного договора (приобретение объекта недвижимости возможно в 35 регионах РФ с недостаточным уровнем строительства многоквартирных домов, либо в городах с населением до 50 тыс. человек по данным Росстата, кроме городов Московской и Ленинградской областей). Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей.

Дополнительные расходы: страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде.

Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период с 10.07.2024 по 31.12.2030 г. вкл.
ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА WWW.SBERBANK.RU.. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ
Реклама. ООО СЗ «Ремстройсервис Парус»

