Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Кровавая луна над Липецком спряталась за облаками
Общество
Под Липецком столкнулись «Рендж Ровер» и «Мерседес», есть погибший
Происшествия
«Неверно введен пин-код»: как не потерять доступ к карте
Общество
Балкон 36-летней липчанки по ошибке расстреляли из пневматического пистолета
Происшествия
«Гадюк больше, чем людей»
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
36-летнюю липчанку сожитель облил бензином и поджёг
Общество
Мотоциклист и водитель автомобиля погибли в дорожных авариях за пятницу и выходные дни
Происшествия
Культура вождения по-липецки: движение по кольцу трижды могло закончиться ДТП
Общество
Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах
Общество
Читать все
Культура вождения по-липецки: движение по кольцу трижды могло закончиться ДТП
Общество
36-летнюю липчанку сожитель облил бензином и поджёг
Общество
В отношении 15-летнего грязинского блогера-драчуна возбуждено уголовное дело
Происшествия
Жуткие подробности поджога липчанки: сожитель привел ее в дом с трупом под полом
Происшествия
Припаркованные у трамвайных путей автомобили эвакуируют
Общество
64-летняя жительница Усмани хотела заработать на валюте и отправила мошенникам почти два миллиона рублей
Происшествия
Трактор, из которого насмерть выпал пассажир, был угнан
Происшествия
В МЖК завершается благоустройство сразу двух дворов
Общество
Статистика: липчане продолжают экономить на продуктах питания
Экономика
«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
Происшествия
Читать все
В России
3
16 минут назад

В РФ могут разрешить самозанятым сдавать нежилые помещения

Распространить специальный налоговый режим на сдачу в аренду нежилых помещений предлагают депутаты Госдумы.

Группа депутатов и сенатор Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект, разрешающий самозанятым гражданам сдавать в аренду нежилые помещения, — следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ разрешает применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) при сдаче в аренду нежилых помещений. В настоящее время данный режим может применяться лишь при сдаче в аренду жилых помещений, — передает РИА Новости.

Законопроект, согласно пояснительной записке, разработан «в целях расширения возможности для граждан применять специальный налоговый режим при сдаче в аренду нежилых помещений».

Однако против принятия законопроекта выступает правительство РФ.

«Применение НПД в отношении доходов от сдачи в аренду нежилых помещений, представляющих, как правило, коммерческую недвижимость, связано с рисками злоупотребления данным налоговым режимом (в частности, при оформлении нежилых помещений на подконтрольных лиц, применяющих НПД)», — отмечается в заключении кабмина.

Кроме того, это «приведет к увеличению круга лиц, применяющих НПД, что в свою очередь повлечет образование выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за счет уменьшения поступлений налогов, от уплаты которых будут освобождены указанные налогоплательщики», — говорится там же. Но в законопроекте отсутствуют положения, определяющие источники компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ, — отметили в кабмине.

Специальный налоговый режим для самозанятых — НПД — введен в России в порядке эксперимента до 31 декабря 2028 года. В его рамках самозанятые с доходом в пределах 2,4 миллиона рублей в год могут установить специальное приложение и вести свой бизнес легально, уплачивая налог по ставке 4% или 6% без предоставления какой-либо отчетности.

Налоговый режим для самозанятых в РФ останется неизменным до конца 2028 года, как и планировалось, — заявил в прошлом году министр финансов РФ Антон Силуанов.
самозанятые
пенсионеры
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить