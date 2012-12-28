Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах
В России
В РФ могут разрешить самозанятым сдавать нежилые помещения
Распространить специальный налоговый режим на сдачу в аренду нежилых помещений предлагают депутаты Госдумы.
Документ разрешает применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) при сдаче в аренду нежилых помещений. В настоящее время данный режим может применяться лишь при сдаче в аренду жилых помещений, — передает РИА Новости.
Законопроект, согласно пояснительной записке, разработан «в целях расширения возможности для граждан применять специальный налоговый режим при сдаче в аренду нежилых помещений».
Однако против принятия законопроекта выступает правительство РФ.
«Применение НПД в отношении доходов от сдачи в аренду нежилых помещений, представляющих, как правило, коммерческую недвижимость, связано с рисками злоупотребления данным налоговым режимом (в частности, при оформлении нежилых помещений на подконтрольных лиц, применяющих НПД)», — отмечается в заключении кабмина.
Кроме того, это «приведет к увеличению круга лиц, применяющих НПД, что в свою очередь повлечет образование выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за счет уменьшения поступлений налогов, от уплаты которых будут освобождены указанные налогоплательщики», — говорится там же. Но в законопроекте отсутствуют положения, определяющие источники компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ, — отметили в кабмине.
Специальный налоговый режим для самозанятых — НПД — введен в России в порядке эксперимента до 31 декабря 2028 года. В его рамках самозанятые с доходом в пределах 2,4 миллиона рублей в год могут установить специальное приложение и вести свой бизнес легально, уплачивая налог по ставке 4% или 6% без предоставления какой-либо отчетности.
Налоговый режим для самозанятых в РФ останется неизменным до конца 2028 года, как и планировалось, — заявил в прошлом году министр финансов РФ Антон Силуанов.
