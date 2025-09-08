Все новости
В России
25
20 минут назад

Банки выступили против оценки доходов граждан только по официальным документам

Регулятор обсуждает с участниками рынка запрет на использование банками и МФО информации о доходах, указываемой в заявлениях заемщиков.

Банки РФ выступают за сохранение существующих моделей оценки доходов заемщиков при принятии решения о выдаче потребительских кредитов, а также за использование расчетных данных Росстата, — рассказал директор департамента банковского развития Ассоциации банков России (АБР) Николай Тарасов. В середине августа 2025 года регулятор по поручению президента утвердил дорожную карту перехода кредиторов к использованию официальных сведений о доходах граждан, — пишут «Ведомости».

Центробанк уже ведет дискуссию с рынком о запрете банкам и микрофинансовым организациям (МФО) использовать информацию о доходах заемщика, которая содержится в заявлении на потребкредит, — заявил статс-секретарь, заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов в кулуарах ВЭФа 3 сентября. Речь идет о том, чтобы при расчете долговой нагрузки использовались официальные документы, а не статические модели и неформальные документы, которые получает работник у своего работодателя, — пояснил он. Согласно дорожной карте, кредиторы должны будут брать данные из информационных систем ФНС и Социального фонда России через сервис «Цифровой профиль». Полный перечень сведений регулятор обещал предоставить к 1 марта 2026 года.

Пока крупные кредитные организации используют свои модели оценки дохода заемщиков, чтобы выяснить, какая у них долговая нагрузка. Они базируются на статистике сотен тысяч наблюдений и соответствуют нормативным актам ЦБ.
банки
доходы
экономика
Комментарии

