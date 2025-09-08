Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах
Банки выступили против оценки доходов граждан только по официальным документам
Регулятор обсуждает с участниками рынка запрет на использование банками и МФО информации о доходах, указываемой в заявлениях заемщиков.
Центробанк уже ведет дискуссию с рынком о запрете банкам и микрофинансовым организациям (МФО) использовать информацию о доходах заемщика, которая содержится в заявлении на потребкредит, — заявил статс-секретарь, заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов в кулуарах ВЭФа 3 сентября. Речь идет о том, чтобы при расчете долговой нагрузки использовались официальные документы, а не статические модели и неформальные документы, которые получает работник у своего работодателя, — пояснил он. Согласно дорожной карте, кредиторы должны будут брать данные из информационных систем ФНС и Социального фонда России через сервис «Цифровой профиль». Полный перечень сведений регулятор обещал предоставить к 1 марта 2026 года.
Пока крупные кредитные организации используют свои модели оценки дохода заемщиков, чтобы выяснить, какая у них долговая нагрузка. Они базируются на статистике сотен тысяч наблюдений и соответствуют нормативным актам ЦБ.
