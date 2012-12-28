Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах
В Госдуму внесли проект о денонсации Европейской конвенции по пыткам
Европейская конвенция запрещает пытки во время допросов, арестов, задержаний, содержания под стражей и других подобных случаев.
«Проектом федерального закона предлагается денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и протоколы № 1 и № 2 к ней», — говорится в документе, размещенном в думской электронной базе.
Совет Европы блокировал процесс избрания нового представителя России в Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания; полномочия предыдущего делегата истекли, в итоге Москва с декабря 2023 года не представлена в этом комитете и не имеет возможности полноправно и полноценно участвовать в работе мониторингового механизма; обращения по вопросу обеспечения представительства в комитете игнорировались, — подчеркивается в пояснительной записке.
Денонсировать конвенцию предложило правительство в конце августа. Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, это не нанесет никакого ущерба гражданам, Россия остается приверженной обязательствам в области прав человека.
