Кровавая луна над Липецком спряталась за облаками
Общество
Под Липецком столкнулись «Рендж Ровер» и «Мерседес», есть погибший
Происшествия
«Неверно введен пин-код»: как не потерять доступ к карте
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Балкон 36-летней липчанки по ошибке расстреляли из пневматического пистолета
Происшествия
Мотоциклист и водитель автомобиля погибли в дорожных авариях за пятницу и выходные дни
Происшествия
Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах
Общество
«Гадюк больше, чем людей»
Общество
В Липецкой области до +25
Погода в Липецке
Припаркованные у трамвайных путей автомобили эвакуируют
Общество
«Гадюк больше, чем людей»
Общество
Балкон 36-летней липчанки по ошибке расстреляли из пневматического пистолета
Происшествия
В отношении 15-летнего грязинского блогера-драчуна возбуждено уголовное дело
Происшествия
Мотоциклист и водитель автомобиля погибли в дорожных авариях за пятницу и выходные дни
Происшествия
Припаркованные у трамвайных путей автомобили эвакуируют
Общество
64-летняя жительница Усмани хотела заработать на валюте и отправила мошенникам почти два миллиона рублей
Происшествия
36-летнюю липчанку сожитель облил бензином и поджёг
Общество
Культура вождения по-Липецки: движение по кольцу трижды могло закончиться ДТП
Общество
Трактор, из которого насмерть выпал пассажир, был угнан
Происшествия
В МЖК завершается благоустройство сразу двух дворов
Общество
В России
43
23 минуты назад

Радиационные туманы были зафиксированы в Подмосковье

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что «радиационные» туманы были зафиксированы на севере Подмосковья.

На севере Московской области утром зафиксировали так называемый радиационный туман, — рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Почему «радиационный»? Земля нагревается, поглощая солнечную радиацию. Эта лучистая энергия солнца идет на нагревание верхних слоев почвы и воды, а от них и воздуха. Нагретая земная поверхность и нагретая атмосфера, в свою очередь, сами излучают невидимую инфракрасную радиацию. Отдавая ее в мировое пространство, земная поверхность и атмосфера охлаждаются, водяной пар конденсируется и образуется туман. Кроме того, верхние слои почвы и воды, растительность сами излучают длинноволновую радиацию, которую называют собственным излучением земной поверхности», — пояснил Тишковец.

Это природное явление никак не связано с радиоактивностью, подчеркнул синоптик: эта «радиация» — инфракрасная, не воспринимаемая глазом, она нейтральна и не губительна для организма. Оно возникло из-за малооблачной погоды и закритической влажности воздуха в Подмосковье. В Клину, Волоколамске и Дмитрове его зафиксировали в 6:00.

«Чаще всего такие туманы образуются в низинах, куда стекается более холодный воздух и с высоты полета они выглядят в виде пятен», — добавил Тишковец.

В 75 процентах случаев такие туманы рассеиваются после восхода солнца, причем в 47 процентах из них — не позже, чем спустя три часа после восхода, — передает РИА Новости.
туман
радиация
погода
Москва
Комментарии

