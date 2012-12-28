Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах
Радиационные туманы были зафиксированы в Подмосковье
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что «радиационные» туманы были зафиксированы на севере Подмосковья.
«Почему «радиационный»? Земля нагревается, поглощая солнечную радиацию. Эта лучистая энергия солнца идет на нагревание верхних слоев почвы и воды, а от них и воздуха. Нагретая земная поверхность и нагретая атмосфера, в свою очередь, сами излучают невидимую инфракрасную радиацию. Отдавая ее в мировое пространство, земная поверхность и атмосфера охлаждаются, водяной пар конденсируется и образуется туман. Кроме того, верхние слои почвы и воды, растительность сами излучают длинноволновую радиацию, которую называют собственным излучением земной поверхности», — пояснил Тишковец.
Это природное явление никак не связано с радиоактивностью, подчеркнул синоптик: эта «радиация» — инфракрасная, не воспринимаемая глазом, она нейтральна и не губительна для организма. Оно возникло из-за малооблачной погоды и закритической влажности воздуха в Подмосковье. В Клину, Волоколамске и Дмитрове его зафиксировали в 6:00.
«Чаще всего такие туманы образуются в низинах, куда стекается более холодный воздух и с высоты полета они выглядят в виде пятен», — добавил Тишковец.
В 75 процентах случаев такие туманы рассеиваются после восхода солнца, причем в 47 процентах из них — не позже, чем спустя три часа после восхода, — передает РИА Новости.
