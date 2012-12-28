Все новости
В России
45
56 минут назад

На Ставрополье задержали гражданина Азербайджана за подготовку терактов в РФ

Мужчина когда-то служил в спецподразделениях вооружённых сил Азербайджана и имел знания о конструкции и приведении в действие взрывных устройств. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту.

В Ставропольском крае задержали гражданина Азербайджана по подозрению в подготовке терактов по заданию Киева, — сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Уточняется, что мужчина инициативно вступил в состав запрещенной на территории РФ украинской террористической организации, и по заданию ее главарей провел детальную разведку ряда объектов предполагаемых для совершения ДТА, в частности административных зданий силовых ведомств и транспортной инфраструктуры в г. Ессентуки и г. Ставрополе. Приобрел необходимые для изготовления СВУ прекурсоры и поражающие элементы, разместив их в специально оборудованном тайнике, — говорится в сообщении спецслужб.

В дальнейшем намеревался, используя специальные знания и навыки, приобретенные в период службы в спецподразделениях вооруженных сил Азербайджанской Республики, собрать несколько взрывных устройств для совершения террористических актов в отношении ранее разведанных объектов.

В ходе следственных действий у террориста изъяты компоненты для изготовления взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие сведения, изобличающие его противоправную деятельность в интересах украинской терорганизации.

По данному факту следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК России.
теракты
ФСБ
0
0
0
0
0

