На Ставрополье задержали гражданина Азербайджана за подготовку терактов в РФ

Мужчина когда-то служил в спецподразделениях вооружённых сил Азербайджана и имел знания о конструкции и приведении в действие взрывных устройств. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту.