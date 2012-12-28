Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах
В Турции в ходе массовых протестов прошли столкновения с полицией
Сотрудники правоохранительных органов применили силу для разгона демонстрантов, пытавшихся прорвать оцепление.
Правоохранители пытались оттеснить толпу. Также участники заняли автомобильные дороги и скандируют лозунги.
Некоторые протестующие выражают несогласие с властями из своего дома: они высовываются из окон и стучат по металлическим кастрюлям и подобной кухонной утвари.
Правоохранительные органы Турции 19 марта выдали ордер на задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу. В отношении стамбульской администрации была начата антикоррупционная операция.
Мэр города был арестован 23 марта. После в МВД страны сообщили, что Имамоглу временно отстранен от исполнения своих обязанностей. На фоне его ареста в республике начались массовые протесты.
16 июля арестованный мэр приговорен к 1 году и 8 месяцам лишения свободы за оскорбление прокурора.
