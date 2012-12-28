Все новости
В России
56
сегодня, 10:06

С 1 октября в РФ проиндексируют зарплаты бюджетников

С 1 октября 2025 года в России у работников, чья зарплата обеспечивается за счёт федерального бюджета, будут проиндексированы оклады.

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что с первого октября 2025 года для работников, чья зарплата обеспечивается за счёт федерального бюджета, вступает в силу индексация, размер повышения составит 7,6%, — передает РИА Новости.

«С 1 октября 2025 года для работников, чья зарплата обеспечивается за счёт федерального бюджета, вступает в силу индексация. Размер повышения установлен на уровне 7,6 процента, и речь идёт именно о федеральных учреждениях и органах, а не о региональных или муниципальных организациях», — отметил депутат.

Он сообщил, что правительство закрепило это решение в официальном распоряжении № 2071-р от 1 августа 2025 года, и именно оно стало юридическим основанием для корректировки выплат. По словам политика, под действие документа подпадают несколько категорий.

«Во-первых, это сотрудники федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений. Во-вторых, работники федеральных государственных органов, чья система оплаты труда построена по постановлению правительства № 583 от 2008 года. В-третьих, гражданский персонал воинских частей и подразделений тех федеральных органов, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба", — добавил Говырин, подчеркнув, что все эти категории объединяет один признак — финансирование их заработной платы идёт непосредственно из федерального бюджета.

Депутат рассказал, что на практике индексация выражается в увеличении окладов и тарифных ставок, так как многие доплаты и надбавки привязаны к размеру оклада, они также изменяются пропорционально.

«Фиксированные выплаты, которые установлены в абсолютной сумме, остаются без изменений, если дополнительные решения не будут приняты руководством. Таким образом, общий доход сотрудников этих учреждений должен ощутимо вырасти, хотя величина прибавки у каждого окажется разной, в зависимости от структуры заработной платы», — подчеркнул он.

Также Говырин отметил, что индексация не распространяется автоматически на учителей школ, воспитателей детских садов или врачей поликлиник, находящихся в ведении субъектов и муниципалитетов, и для них решения об изменении зарплат принимаются на региональном уровне, исходя из возможностей местных бюджетов. Тем самым, как считает парламентарий, меры затрагивают именно "федеральных бюджетников" — сотрудников учреждений, подведомственных федеральным органам власти.

«Финансовая сторона вопроса также заранее предусмотрена: в федеральном бюджете на эти цели зарезервировано свыше 30 миллиардов рублей. Октябрьская индексация — это плановое повышение, которое затрагивает десятки тысяч работников по всей стране. Для одних она выражается в прибавке к базовому окладу, для других — в изменении всей системы надбавок и стимулирующих выплат, что в совокупности даст заметный рост заработной платы в федеральном секторе», — резюмировал чиновник.
зарплаты
бюджетники
экономика
0
0
0
0
0

