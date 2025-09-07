Все новости
В России
3 минуты назад

Гараж с пиротехникой взорвался из-за БПЛА

Гараж, в котором хранились фейерверки, взлетел на воздух во время атаки украинских беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщает Российская Газета со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, ЧП произошло в Краснодаре на улице Оливковая. Местные жители сначала услышали звук пролетающих дронов, а затем увидели салютные залпы. Люди даже повозмущались, что кто-то решил устроить праздник в столь неподходящий момент.

В результате пожара вся пиротехника взлетела на воздух. На место ЧП выезжали сотрудники МЧС. О пострадавших не сообщается.
