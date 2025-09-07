15-летний подросток получил пять лет колонии по обвинению в участии в деятельности террористической организации
В России
3 минуты назад
Гараж с пиротехникой взорвался из-за БПЛА
По данным Telegram-канала, ЧП произошло в Краснодаре на улице Оливковая. Местные жители сначала услышали звук пролетающих дронов, а затем увидели салютные залпы. Люди даже повозмущались, что кто-то решил устроить праздник в столь неподходящий момент.
В результате пожара вся пиротехника взлетела на воздух. На место ЧП выезжали сотрудники МЧС. О пострадавших не сообщается.
