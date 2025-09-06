15-летний подросток получил пять лет колонии по обвинению в участии в деятельности террористической организации
сегодня, 18:52
В Татарстане выявили крупную финансовую пирамиду
По данным МВД, с января 2022 года по июль 2024 года мошенники призывали жителей региона предоставить им денежные средства в качестве инвестиций в некое общество с ограниченной ответственностью (ООО). Они заявляли, что собирают средства для компании-разработчика мобильного приложения и систем учета.
Юрлицо выплачивало денежные вознаграждения клиентам за счет денежных средств вновь поступивших «инвесторов». Для получения дохода потенциальный клиент должен был привлечь нового партнера ООО, и чем больше клиентов он приводил, тем больше средств мог получить. При этом никакое приложение «разработчики» не создавали.
Полицейские задержали двоих предполагаемых участников мошеннической группировки. Они заключены под стражу. У них были изъяты телефоны, планшет, ноутбуки, банковские карты, документы ООО, блокноты, ежедневники и листы с черновыми записями. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.
