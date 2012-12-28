15-летний подросток получил пять лет колонии по обвинению в участии в деятельности террористической организации
Россиян задержали в Турции после поцелуя в мечети
Инцидент произошел 26 августа в мечети Чамлыджа в районе Ускюдар на азиатской части мегаполиса. По данным агентства IHA, опубликовавшего видео с инцидентом, россиянин с подругой фотографировались в мечети, а потом поцеловались. На допросе россиянин принес извинения и заявил, что не знал о запрете на подобные действия в мечети, утверждает агентство.
Турецкие СМИ утверждают, что в отношении пары возбуждено уголовное дело по обвинению в оскорблении религиозных ценностей и им грозит до года тюрьмы. В генконсульстве подтвердили факт задержания.
