В России
41
42 минуты назад

Россиян задержали в Турции после поцелуя в мечети

Россияне были задержаны в Стамбуле в конце августа после поцелуя в мечети Чамлыджа, их уже отпустили на свободу, сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство РФ.

Инцидент произошел 26 августа в мечети Чамлыджа в районе Ускюдар на азиатской части мегаполиса. По данным агентства IHA, опубликовавшего видео с инцидентом, россиянин с подругой фотографировались в мечети, а потом поцеловались. На допросе россиянин принес извинения и заявил, что не знал о запрете на подобные действия в мечети, утверждает агентство.

Турецкие СМИ утверждают, что в отношении пары возбуждено уголовное дело по обвинению в оскорблении религиозных ценностей и им грозит до года тюрьмы. В генконсульстве подтвердили факт задержания.
0
0
0
0
0

