НЛМК открывает для школьников пять профориентационных программ

Новолипецкий металлургический комбинат начинает набор школьников в профориентационные образовательные программы «Профессиональный старт», «ПроТехнологии», «Металлургическая смена», «Физтех НЛМК» и «Есть контакт». Они помогут определиться с профессией и получить бонусную выплату при поступлении в базовые учебные заведения комбината.

В программе «Профессиональный старт» девятиклассников подготовят к ОГЭ по математике и познакомят с востребованными профессиями, которые можно получить в Липецком металлургическом колледже, Липецком политехническом техникуме и Университетском колледже ЛГТУ. Участников ждут профориентационные занятия и мастер-классы. Программа стартует 6 октября и продлится до 31 декабря 2025 г. Подать заявку на участие можно по ссылке.

Программа «ПроТехнологии» ждет девятиклассников в Центре технического творчества «Новолипецкий». Школьники узнают основы металлургического производства и 3D-моделирования, посетят мастер-классы и познакомятся с востребованными направлениями обучения в Липецком металлургическом колледже и Липецком политехническом техникуме. Старт программы – 15 октября. Записаться в профориентационную программу можно по ссылке.

Кружок юных электриков «Есть контакт» откроется 1 октября в школе №69 г. Липецка. Учеников 8-9 классов научат разбираться в электрических схемах и устройстве электронных приборов. В программе – мастер классы на базе Липецкого металлургического колледжа и Липецкого политехнического техникума. Школьники, успешно завершившие обучение, получат свидетельство о профессии электромонтера 2 разряда. Заявку на участие можно подать по ссылке.

Программа «Физтех НЛМК» поможет подготовиться к ЕГЭ по физике и поступить в Липецкий государственный технический университет на металлургическую специальность. Участниками двухлетнего проекта могут стать ученики 10 классов Липецка и Липецкой области. Обучение доступно в двух форматах – очном и онлайн. Занятия будут проходить раз в неделю, а вести их будут ведущие преподаватели ЛГТУ. Старт программы – 17 ноября. Заявки на участие принимаются по ссылке.

Проект «Металлургическая смена» приглашает учеников 8-11 классов, которые интересуются физикой, химией, экологией и проектной работой. Две недели участники программы будут жить в Центре поддержки одаренных детей «Стратегия», где познакомятся с основами металлургического производства, попробуют себя в научно-исследовательской работе и прослушают курс лекций от преподавателей Университета науки и технологий МИСиС и Липецкого государственного технического университета. Проживание, питание и обучение оплачивает НЛМК. У участников смены будет возможность получить дополнительные баллы в лист достижений абитуриента при поступлении в МИСиС и ЛГТУ. Смена пройдет с 8 по 20 октября. Заявку на участие можно подать по телефону +7(4742) 447 - 447.

Участники профориентационных программ «Профессиональный старт», «ПроТехнологии», «Есть контакт» получат бонусную выплату от НЛМК при поступлении в Липецкий металлургический колледж и Липецкий политехнический техникум.

