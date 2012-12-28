Все новости
В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Происшествия
Обломки БПЛА повредили два дома
Происшествия
Пожарные вновь приехали на фабрику «Roshen»
Происшествия
Сегодня в Липецке: День Матырского, драка с начальником, как способ решения проблем
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Полиция начала проверку по видео с нанесением побоев подросткам в Грязях
Происшествия
Саперный спуск стоял в Липецке чуть ли не от памятника основателям Липецка
Общество
17 лет строгого режима получил ельчанин за убийство 20–летней давности
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело прокурора, живодер в Сырском и новые способы мошенничества
Общество
Ночью в Липецкой области сбиты два БПЛА
Происшествия
53-летний ельчанин хотел получить подарок от банка и лишился почти полумиллиона рублей
Происшествия
Неделю липчане вплывают в свой подъезд
Общество
На улице в Липецке нашли труп
Происшествия
«Клуб городского жителя — это универсальная площадка, где нет деления на своих и чужих»
Общество
«Вайлдберриз» отсудил у ельчанина больше полумиллиона рублей
Происшествия
Ваш поезд отправляется с дальней платформы: Железнодорожный вокзал перекрыт из-за угрозы в e-mail
Происшествия
Из дома пропали продукты и инструменты, а из сарая — два триммера
Происшествия
Суд по интеллектуальным правам поставил точку в многомиллионном споре из-за названия шпикачек
Общество
В реки области выпустят 3,5 миллиона мальков
Общество
Рядом с Комсомольским прудом стало еще больше птиц
Общество
НЛМК Live
1
10 минут назад

НЛМК открывает для школьников пять профориентационных программ

Новолипецкий металлургический комбинат начинает набор школьников в профориентационные образовательные программы «Профессиональный старт», «ПроТехнологии», «Металлургическая смена», «Физтех НЛМК» и «Есть контакт». Они помогут определиться с профессией и получить бонусную выплату при поступлении в базовые учебные заведения комбината.

В программе «Профессиональный старт» девятиклассников подготовят к ОГЭ по математике и познакомят с востребованными профессиями, которые можно получить в Липецком металлургическом колледже, Липецком политехническом техникуме и Университетском колледже ЛГТУ. Участников ждут профориентационные занятия и мастер-классы. Программа стартует 6 октября и продлится до 31 декабря 2025 г. Подать заявку на участие можно по ссылке.

Программа «ПроТехнологии» ждет девятиклассников в Центре технического творчества «Новолипецкий». Школьники узнают основы металлургического производства и 3D-моделирования, посетят мастер-классы и познакомятся с востребованными направлениями обучения в Липецком металлургическом колледже и Липецком политехническом техникуме. Старт программы – 15 октября. Записаться в профориентационную программу можно по ссылке.

Кружок юных электриков «Есть контакт» откроется 1 октября в школе №69 г. Липецка. Учеников 8-9 классов научат разбираться в электрических схемах и устройстве электронных приборов. В программе – мастер классы на базе Липецкого металлургического колледжа и Липецкого политехнического техникума. Школьники, успешно завершившие обучение, получат свидетельство о профессии электромонтера 2 разряда. Заявку на участие можно подать по ссылке.

Программа «Физтех НЛМК» поможет подготовиться к ЕГЭ по физике и поступить в Липецкий государственный технический университет на металлургическую специальность. Участниками двухлетнего проекта могут стать ученики 10 классов Липецка и Липецкой области. Обучение доступно в двух форматах – очном и онлайн. Занятия будут проходить раз в неделю, а вести их будут ведущие преподаватели ЛГТУ. Старт программы – 17 ноября. Заявки на участие принимаются по ссылке.

Проект «Металлургическая смена» приглашает учеников 8-11 классов, которые интересуются физикой, химией, экологией и проектной работой. Две недели участники программы будут жить в Центре поддержки одаренных детей «Стратегия», где познакомятся с основами металлургического производства, попробуют себя в научно-исследовательской работе и прослушают курс лекций от преподавателей Университета науки и технологий МИСиС и Липецкого государственного технического университета. Проживание, питание и обучение оплачивает НЛМК. У участников смены будет возможность получить дополнительные баллы в лист достижений абитуриента при поступлении в МИСиС и ЛГТУ. Смена пройдет с 8 по 20 октября. Заявку на участие можно подать по телефону +7(4742) 447 - 447.

Участники профориентационных программ «Профессиональный старт», «ПроТехнологии», «Есть контакт» получат бонусную выплату от НЛМК при поступлении в Липецкий металлургический колледж и Липецкий политехнический техникум.

Реклама. ПАО "НЛМК

