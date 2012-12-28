В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
ФАС выявила картель в сфере закупок энергооборудования на 3 млрд рублей
В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы.
Уточняется, что служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Энергетический Альянс Сибири», ООО «ЭН1», ООО НПО «ЭЛРУ» и ООО «НПО «Арматуростроитель».
Они подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на поставку энергетического оборудования и комплектующих.
Действия компаний привели к заключению договоров с минимальным снижением цены. По предварительной оценке ведомства общая сумма начальных (максимальных) цен договоров составляет 3 094 297 819 рублей.
Отмечается, что в случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы в соответствии с КоАП РФ.
