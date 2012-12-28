В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Ваш поезд отправляется с дальней платформы: Железнодорожный вокзал перекрыт из-за угрозы в e-mail
Суд по интеллектуальным правам поставил точку в многомиллионном споре из-за названия шпикачек
В России
50
59 минут назад
Троллейбусы исчезнут с улиц Тамбова
У администрации города нет ресурсов для поддержания работоспособности троллейбусную сеть.
Тамбовский мэр рассказал, что на маршруты выходят не более четырёх троллейбусов. Затраты на них, а также на всю контактную сеть, которую невозможно отключить частями, составляют не менее 10 % дохода муниципального транспортного предприятия. При этом независимая экспертиза, сделала вывод, что существующая контактная сеть в городе не подлежит ремонту. Привести в порядок сети без замены невозможно, а на это потребуется не менее 800 млн рублей.
«Мы стоим перед выбором: либо сохранять четыре троллейбуса, либо всё делать для того, чтобы тридцать с лишним автобусов выехали на маршруты», — сказал Максим Косенков.
«Но история троллейбуса не может закончиться. Как только мы поймём, что у нас есть возможности и ресурсы, в том числе через участие в государственных программах нацпроектов, то мы будем вновь возрождать работу электрического транспорта», — пообещал Максим Косенков.
0
0
0
0
0
Комментарии