В мире
сегодня, 15:11
США впервые с 1992 года закупили куриные яйца из РФ
Соединённые Штаты в июле текущего года впервые в современной истории закупили яйца домашних кур из России.
«Согласно данным американской статслужбы, в июле США ввезли свежих куриных яиц из России на 455 тысяч долларов. Это первая такая поставка как минимум с начала 1992 года», — передает РИА Новости.
Таким образом, российские производители начали осваивать новые экспортные направления.
США в начале года столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. На этом фоне страна решила расширить импорт, чтобы стабилизировать цены. И хотя цены на этот продукт снижаются уже несколько месяцев, согласно июльским данным, они все еще были на 16,4% выше уровня годом ранее. Поэтому Штаты продолжают находить новые рынки для закупок.
Россия же, которая в текущем году резко нарастила производство яиц, сталкивается с падением стоимости куриных яиц — в июле средняя цена составила 83,2 рубля за десяток, что стало минимумом с лета 2023 года. В Минсельхозе отмечали, что производителям приходится продавать куриные яйца даже ниже себестоимости.
В июле США также начали импорт яиц птицы еще из Саудовской Аравии — на 518 тысяч долларов.
Всего в июле Штаты ввезли куриных яиц на 16,5 миллиона долларов, при этом крупнейшими поставщиками были Бразилия (8,8 миллиона долларов), Мексика (3,9 миллиона) и Индия (933 тысячи долларов).
