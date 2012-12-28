Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Происшествия
Падение цены после долгого взлета: бензин подешевел в Липецкой области
Экономика
Обломки БПЛА повредили два дома
Происшествия
В Липецке выстрелили дробью в Марысю
Происшествия
Сотрудник колонии брал товарами с маркетплейса
Происшествия
Пожарные вновь приехали на фабрику «Roshen»
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: День Матырского, драка с начальником, как способ решения проблем
Общество
17 лет строгого режима получил ельчанин за убийство 20–летней давности
Происшествия
49-ю и 51-ю липецкие школы отремонтируют задорого
Общество
Читать все
Саперный спуск стоял в Липецке чуть ли не от памятника основателям Липецка
Общество
Полиция начала проверку по видео с нанесением побоев подросткам в Грязях
Происшествия
Котёнок застрял в вентиляционной шахте общежития
Общество
Обломки БПЛА повредили два дома
Происшествия
Статистика: в Липецкой области дорожали рыба и гречка, дешевели яйца и овощи
Экономика
Сегодня в Липецке: День Матырского, драка с начальником, как способ решения проблем
Общество
Ночью в Липецкой области сбиты два БПЛА
Происшествия
«Вайлдберриз» отсудил у ельчанина больше полумиллиона рублей
Происшествия
«Семёрку» угнали всего на 100 метров
Происшествия
В областной инфекционке лечат 81 больного с пневмониями
Здоровье
Читать все
В России
45
сегодня, 12:32

Первый импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет

Авиалайнер полностью оборудовали российскими системами и агрегатами, что стало новым этапом в программе импортозамещения.

Первый самолет SJ-100, собранный по серийным технологиям, совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре, — передает РИА Новости со ссылкой на «Ростех».

«Импортозамещенный самолет SJ-100 с номером 97004, построенный по серийным технологиям в Производственном центре филиала «Региональные самолеты» ПАО «Яковлев», поднялся в воздух с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре», — говорится в сообщении.

Первый полет продлился около часа. Воздушным судном управлял экипаж, куда вошли летчики-испытатели Дмитрий Савонин, Леонид Чикунов и ведущий инженер по летным испытаниям — бортовой оператор Владислав Тюрин.

«Процесс сертификации еще идет, но самолет создан на серийном производстве, в целевом облике, который планируется для поставок», — уточнили в корпорации.

Отмечается, что для выпуска лайнера уже выделили производственные мощности.

Обновление конструкции позволило вести производство планера SJ-100 уже по серийной документации, а изменение его каркаса — установить российские системы и агрегаты, а также упростить производственный процесс и обслуживание воздушного судна, рассказал главный конструктор самолета Кирилл Кузнецов.

SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, созданный по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер стал еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся самолетов типа Superjet.
импортозамещение
самолет
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить