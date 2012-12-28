В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
В России
45
сегодня, 12:32
Первый импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет
Авиалайнер полностью оборудовали российскими системами и агрегатами, что стало новым этапом в программе импортозамещения.
«Импортозамещенный самолет SJ-100 с номером 97004, построенный по серийным технологиям в Производственном центре филиала «Региональные самолеты» ПАО «Яковлев», поднялся в воздух с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре», — говорится в сообщении.
Первый полет продлился около часа. Воздушным судном управлял экипаж, куда вошли летчики-испытатели Дмитрий Савонин, Леонид Чикунов и ведущий инженер по летным испытаниям — бортовой оператор Владислав Тюрин.
«Процесс сертификации еще идет, но самолет создан на серийном производстве, в целевом облике, который планируется для поставок», — уточнили в корпорации.
Отмечается, что для выпуска лайнера уже выделили производственные мощности.
Обновление конструкции позволило вести производство планера SJ-100 уже по серийной документации, а изменение его каркаса — установить российские системы и агрегаты, а также упростить производственный процесс и обслуживание воздушного судна, рассказал главный конструктор самолета Кирилл Кузнецов.
SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, созданный по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер стал еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся самолетов типа Superjet.
0
0
0
0
0
Комментарии