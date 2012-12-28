В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Минтранс РФ планирует открыть другие аэропорты после Геленджика
Минтранс РФ работает над возобновлением работы других аэропортов после открытия воздушной гавани в Геленджике.
«Пока не скажу, но мы работаем над этим — да, после Геленджика. Геленджик не последний аэропорт», — сказал он в кулуарах Восточного экономического форума.
Отвечая на вопрос об открытии аэропорта Краснодара, Никитин сообщил, что «возможны разные варианты», — передает ТАСС.
После снятия ограничений на работу аэропорт Геленджика принял первый с 2022 года регулярный авиарейс из Москвы 18 июля 2025 года.
После начала СВО были запрещены полеты в 12 аэропортов РФ. Сейчас по-прежнему ограничена работа воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек из более 70 стран и территорий.
