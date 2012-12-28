Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Происшествия
Падение цены после долгого взлета: бензин подешевел в Липецкой области
Экономика
Обломки БПЛА повредили два дома
Происшествия
В Липецке выстрелили дробью в Марысю
Происшествия
Сотрудник колонии брал товарами с маркетплейса
Происшествия
Пожарные вновь приехали на фабрику «Roshen»
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: День Матырского, драка с начальником, как способ решения проблем
Общество
17 лет строгого режима получил ельчанин за убийство 20–летней давности
Происшествия
49-ю и 51-ю липецкие школы отремонтируют задорого
Общество
Читать все
Саперный спуск стоял в Липецке чуть ли не от памятника основателям Липецка
Общество
Полиция начала проверку по видео с нанесением побоев подросткам в Грязях
Происшествия
Котёнок застрял в вентиляционной шахте общежития
Общество
Обломки БПЛА повредили два дома
Происшествия
Статистика: в Липецкой области дорожали рыба и гречка, дешевели яйца и овощи
Экономика
Сегодня в Липецке: День Матырского, драка с начальником, как способ решения проблем
Общество
Ночью в Липецкой области сбиты два БПЛА
Происшествия
«Вайлдберриз» отсудил у ельчанина больше полумиллиона рублей
Происшествия
«Семёрку» угнали всего на 100 метров
Происшествия
В областной инфекционке лечат 81 больного с пневмониями
Здоровье
Читать все
В России
47
сегодня, 11:46

Минтранс РФ планирует открыть другие аэропорты после Геленджика

Минтранс РФ работает над возобновлением работы других аэропортов после открытия воздушной гавани в Геленджике.

Минтранс РФ после возобновления работы аэропорта Геленджика работает над возобновлением работы других аэропортов, — заявил глава министерства Андрей Никитин.

«Пока не скажу, но мы работаем над этим — да, после Геленджика. Геленджик не последний аэропорт», — сказал он в кулуарах Восточного экономического форума.

Отвечая на вопрос об открытии аэропорта Краснодара, Никитин сообщил, что «возможны разные варианты», — передает ТАСС.

После снятия ограничений на работу аэропорт Геленджика принял первый с 2022 года регулярный авиарейс из Москвы 18 июля 2025 года.

После начала СВО были запрещены полеты в 12 аэропортов РФ. Сейчас по-прежнему ограничена работа воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек из более 70 стран и территорий.
аэропорт
авиасообщение
Геленджик
туризм
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить