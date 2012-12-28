В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
В РФ увеличили штраф за неисполнение родительских обязанностей
В России увеличен размер штрафа за неисполнение родительских обязанностей.
Если раньше за ненадлежащее исполнение своих обязанностей родители могли отделаться предупреждением или штрафом в размере от 100 до 500 рублей, то теперь штраф вырос до 500-2000 рублей. Размер взыскания не пересматривался с 2007 года.
Как пояснил Машаров, штрафы назначаются родителям, которые систематически уклоняются от обязанностей по отношению к детям или создают угрозу их жизни и здоровью. Он также пояснил, что родители могут оспорить обвинения, доказав надлежащее исполнение своих обязанностей, сославшись на объективные причины, мешавшие их выполнению, а также указывать на процессуальные ошибки, допущенные при рассмотрении дела.
