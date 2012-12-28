Все новости
В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Происшествия
Падение цены после долгого взлета: бензин подешевел в Липецкой области
Экономика
В Липецке выстрелили дробью в Марысю
Происшествия
Мошенники освоили новый сервис видео-телефонной связи: липчанка лишилась двух миллионов рублей
Происшествия
Сотрудник колонии брал товарами с маркетплейса
Происшествия
Липецкая «звездочка» засияет на всю Россию
Общество
Пожарные вновь приехали на фабрику «Roshen»
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Обломки БПЛА повредили два дома
Происшествия
49-ю и 51-ю липецкие школы отремонтируют задорого
Общество
Пожарные вновь приехали на фабрику «Roshen»
Происшествия
Сегодня в Липецке: День Матырского, драка с начальником, как способ решения проблем
Общество
Саперный спуск стоял в Липецке чуть ли не от памятника основателям Липецка
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
17 лет строгого режима получил ельчанин за убийство 20–летней давности
Происшествия
Обломки БПЛА повредили два дома
Происшествия
Ночью в Липецкой области сбиты два БПЛА
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело прокурора, живодер в Сырском и новые способы мошенничества
Общество
В областной инфекционке лечат 81 больного с пневмониями
Здоровье
В Липецкой области объявлена воздушная опасность
Происшествия
В России
27
33 минуты назад

В ЦБ РФ назвали правила предосторожности от блокировки карты из-за перевода

В рекомендациях подчеркивается, что нельзя передавать посторонним лицам свою банковскую карту или данные для доступа к онлайн-банку.

В Центробанке России (ЦБ) рассказали, как россиянам случайно не попасть под блокировку денежного перевода, — говорится в Telegram-канале регулятора.

«Если вы все же переводите деньги другому человеку — например, оплачиваете товары или услуги, отправляете подарок коллеге или родственникам — обязательно укажите назначение платежа», — говорится в публикации.

Также Банк России рекомендовал не совершать денежные операции по просьбе незнакомых людей, не совершать оплату по номеру телефона в магазинах и на рынках, самостоятельно не возвращать средства, которые якобы пришли на счет по ошибке.

В регуляторе уточнили, что попасть под блокировку могут и те клиенты финансовых организаций, которые пользуются так называемыми пиратскими сайтами, услугами нелегальных казино, анонимными криптообменниками. Кроме того, регулятор призвал своевременно уведомлять об изменении персональных данных пользователя в банк.

26 августа Центробанк обязал банки России уведомлять клиентов о причинах блокировки банковских карт и приостановления операций по счету. Отмечается, что россияне не всегда понимают причину блокировки карт и счетов из-за недостаточного объяснения данных ограничений со стороны финансовых организаций. Кроме того, регулятор указал на необходимость предоставления банками детальной информации на основании федерального закона и в соответствии с нормами принятого решения об ограничении обслуживания, — пишут «Известия».
блокировка
переводы
карты
