27
33 минуты назад
В ЦБ РФ назвали правила предосторожности от блокировки карты из-за перевода
В рекомендациях подчеркивается, что нельзя передавать посторонним лицам свою банковскую карту или данные для доступа к онлайн-банку.
«Если вы все же переводите деньги другому человеку — например, оплачиваете товары или услуги, отправляете подарок коллеге или родственникам — обязательно укажите назначение платежа», — говорится в публикации.
Также Банк России рекомендовал не совершать денежные операции по просьбе незнакомых людей, не совершать оплату по номеру телефона в магазинах и на рынках, самостоятельно не возвращать средства, которые якобы пришли на счет по ошибке.
В регуляторе уточнили, что попасть под блокировку могут и те клиенты финансовых организаций, которые пользуются так называемыми пиратскими сайтами, услугами нелегальных казино, анонимными криптообменниками. Кроме того, регулятор призвал своевременно уведомлять об изменении персональных данных пользователя в банк.
26 августа Центробанк обязал банки России уведомлять клиентов о причинах блокировки банковских карт и приостановления операций по счету. Отмечается, что россияне не всегда понимают причину блокировки карт и счетов из-за недостаточного объяснения данных ограничений со стороны финансовых организаций. Кроме того, регулятор указал на необходимость предоставления банками детальной информации на основании федерального закона и в соответствии с нормами принятого решения об ограничении обслуживания, — пишут «Известия».
