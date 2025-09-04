В микрорайоне «Победа» стало на два десятка деревьев больше

По инициативе директора по климату и экологии НЛМК Сергея Евсеева благотворительный фонд «Милосердие» передал для озеленения жилого массива липы и дубы.

Жители застраиваемого микрорайона «Победа не раз озвучивали вопрос с озеленением. Понятно, что лето для этого — не лучшая пора. Но вот наступила осень, и в «Победе» начался сезон посадок деревьев.

Первым повезло жителям многоэтажек на стыке улиц Стаханова и Свиридова. За полчаса до объявленного в общедомовых чатах времени несколько мужчин с лопатами уже ждали саженцы. Вместе с ними лунки копал и директор УК «Содружество» Вадим Глотов. Но инициатором всей этой истории стал местный житель Алексей Душкин. Однажды он уже сделал попытку озеленить двор, но потерпел поражение:

— Я купил за свои деньги и посадил 20 деревьев, поливал их каждый день. Но зимой дети, которые используют высокую детскую площадку над гаражами как горку, все мои деревца поломали. Вот, остались только ива и липка, которые были посажены чуть в стороне, — показывает на то, что осталось от его попытки благоустройства Алексей.





Но в этот раз все должно быть хорошо.

— Мы тут уже встречались вместе с Алексеем и Сергеем Евсеевым, смотрели, где лучше разместить деревья, чтобы им было комфортно. Чтобы и людям не мешали, и в охранную зону сетей не попали, — говорит директор «управляшки».





Тут же, с директором УК местные жители решают, где быть саженцам. Посадить их вдоль ограды детсада «Облачный кит» нельзя — скоро здесь начнут выкладывать дорожку из плитки. Компромисс находят быстро. Часть саженцев сажают в стороне от зимней горки, вдоль существующей пешеходной дорожки, часть — там, где не будут ездить дети на санках. Директор по климату и экологии НЛМК и его помощники из числа сторонников озеленения споро выкапывают новые лунки и сажают в них двух-трехметровые липы и дубы. Тут же откуда-то появляются колья, к которым подвязывают саженцы, и ведра — новые деревца обильно поливают.





— Ура! У нас во дворе появились деревья! Они нужны всем людям, чтобы в жару был тенек, чтобы был кислород, чтобы было красиво, — запрыгала от радости со своими подружками 6-летняя Таисия.

Но на этом все не закончилось. Ранее жители «Победы» предложили высадить в проходе между школой и детским садом аллею. Проход расчистили, выложили из плитки пешеходную дорожку и установили лавочки, которые, как говорят жители, по весне украли. А августе благотворительный Фонд «Милосердие» передал УК «Содружество» десяток новых лавочек, которые на этот раз основательно закрепили. А на этой неделе «Милосердие» передало для аллеи 15 саженцев лип и дубов. Сажать деревья народ пришел целыми семьями. В отличие от лопат, деревьев на всех не хватило.

В одной лунке угнездился мальчишка-первоклассник. «Эта моя с мамой яма! Я ее занял, чтобы сюда посадить наше дерево!» Мальчуган вылез из нее только, когда Сергей Евсеев принес к лунке саженец. После чего школьник с мамой посадили дуб, о котором пообещали заботиться.

Под свою опеку взяла молоденькую липу и многодетная семья Маслаковых. Папа Александр, мама Галина и двое их детей — 7-летняя Анастасия и почти что двухлетний Федор (старший сын не успел на этот субботник), — обязались поливать деревце.

— Без деревьев нам никак не выжить! — заявила общительная Настя.

— Эта пешеходная дорожка нуждалась в озеленении, как, собственно, и весь наш молодой микрорайон. У «Победы» вообще два недостатка — озеленения и парковочных мест. Надеемся, мы все проблемы нашего микрорайона постепенно решим, — говорит работница Новолипецкого комбината Татьяна, уже посадившая свое дерево.

— Все у нас сегодня получилось. Меня порадовала активность жителей. Я заметил, как хорошо между собой общались не знакомые другу с другом люди. Особенно радостно, за помогавших нам детей. Они никогда не поломают дерево и научат сверстников беречь природу, — подытожил первую акцию по озеленению нового микрорайона Сергей Евсеев.

— По нашей доброй традиции фонд «Милосердие» ежегодно высаживает в Липецке не менее трех тысяч деревьев. К нам обращаются активные жители с просьбой посадить определенные виды деревьев. А еще мы, конечно же, придерживаемся мнения наших коллег из «Зеленхоза» относительно сроков посадки деревьев и ухода за ними. Осенний цикл посадки мы начали с «Победы». Он продлится до первых заморозков, — рассказала GOROD48 руководитель направления развития регионов фонда Юлия Парамонова.

Социальная реклама. Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие»