Бизнес
148
32 минуты назад

Жителей Липецка приглашают на открытие нового магазина ПОБЕДА

Новый продсклад открылся в Липецке 5 сентября по адресу: ул. Коммунистическая, 4. Торжественное открытие пройдет в эту субботу. Вот уже 10 лет ПОБЕДА радует покупателей низкими ценами. Формат таких магазинов-дискаунтеров давно полюбился бережливым людям. Здесь есть все необходимое для вкусного и разнообразного меню: от фруктов и овощей до мясной и рыбной продукции, а также товары для дома и дачи, игрушки, бытовая химия и даже одежда.

Магазин работает по принципу продсклада: товары расположены в торговом зале на паллетах и стеллажах в заводских упаковках, что позволяет использовать всю площадь торговой точки, не переплачивая за выкладку и дополнительные помещения. Компания сотрудничает с местными и федеральными производителями напрямую, не тратя время и деньги на посредников. Торговая сеть ПОБЕДА рационально подходит к собственным тратам, чтобы обеспечить низкие цены для покупателей.

_DSC1289.jpg

При этом компания не экономит на качестве. В дискаунтере есть товары, производство которых строго контролируется торговой сетью: от изготовления, упаковки и транспортировки до прилавка. К ним относятся: мясные изделия «Совнарком», консервация «Большая Грядка», молочные изделия «Снежино», сыры «Gustoso», печенье и вафли «Сладкие вечера». Собственные торговые марки компании заслужили любовь покупателей и награды на всероссийских дегустационных конкурсах, таких как «Наша марка», «Продэкспо», «ГЕММА» и т.п.

Торговая сеть всегда открыта к диалогу: активно ведутся соцсети (Вконтакте 12+, Телеграм 12+, Одноклассники 12+), работает сайт , где можно узнать актуальные предложения, посмотреть полезные рецепты, оставить отзыв и поучаствовать в конкурсах.

Приглашаем всех на праздник 6 сентября в 11:00 по адресу: г. Липецк, ул. Коммунистическая, 4. Слоган магазина: «Вместо непонятных акций – стабильно низкие цены!», приходите и убедитесь сами.

Реклама. ООО «Торговая Компания Лето»

