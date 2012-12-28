Мошенники освоили новый сервис видео-телефонной связи: липчанка лишилась двух миллионов рублей
В России
сегодня, 16:12
Рентабельных запасов нефти в России хватит всего на 25 лет
В то же время Россия обладает значительным потенциалом для наращивания запасов углеводородов. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минприроды, объем подготовленных к бурению запасов составляет 13,3 млрд т нефти и 34 трлн кубометров газа. При этом общий ресурсный потенциал страны в шесть раз выше: 81,6 млрд т нефти и 182 трлн кубометров газа. Ранее глава Минприроды Александр Козлов ранее отмечал, что запасов нефти в РФ при текущей добыче хватит на 26 лет.
По данным министерства, инвестиции недропользователей в геологоразведку углеводородного сырья за последние пять лет стабильны, они составляют порядка 300–320 млрд рублей. Из федерального бюджета на региональные геологоразведочные работы на углеводородное сырье планируется направить в 2026 году 11,5 млрд рублей, добавили в Минприроды.
По словам управляющего партнера компании Kasatkin Consulting Дмитрия Касаткина, инвестиции компаний в геологоразведку в 300 млрд рублей кажутся значительными, но они распределяются в основном на доразведку действующих месторождений и поддержание текущей ресурсной базы.
«На новые регионы и поиск приходится малая доля. Бюджет Роснедр в 11,5 млрд рублей — это фактически уровень поддержки, а не развития. Для сравнения, только один полный цикл региональной 2D-сейсморазведки по крупной перспективной территории может стоить 3–5 млрд рублей, 3D — от 5 до 10 млрд, а бурение одной параметрической скважины глубиной свыше 4 км — еще 2–3 млрд рублей», — отмечает эксперт.
Таким образом, по мнению Касаткина, полноценная программа разведки в малоизученных районах требует не один десяток миллиардов ежегодно, то есть в разы больше выделяемых средств, это «без учета проведения более простых работ, таких как аэрофотосъемка и электро/грави/магниторазведки».
