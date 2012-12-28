Все новости
Липецкая вечЁрка: погибший ребенок, суд над дядей Сережей и улица Шуфутинского
Общество
На проспекте 60 лет СССР женщина попала под машину
Общество
Под Липецком «Митсубиси Лансер» улетел в кювет
Происшествия
В Липецке выстрелили дробью в Марысю
Происшествия
Липецкая «звездочка» засияет на всю Россию
Общество
Мошенники освоили новый сервис видео-телефонной связи: липчанка лишилась двух миллионов рублей
Происшествия
«КамАЗ» опрокинулся на сельской дороге: пострадал водитель
Происшествия
Липчанин нашёл банковскую карту и потратил с неё 2 837 рублей — ему грозит до шести лет колонии
Происшествия
У гимназии №64 — коммунальный водопад
Общество
Звездный Канчельскис посоветовал играть в карты и не смотреть телевизор
Спорт
В Липецке выстрелили дробью в Марысю
Происшествия
Падение цены после долгого взлета: бензин подешевел в Липецкой области
Экономика
49-ю и 51-ю липецкие школы отремонтируют задорого
Общество
Сотрудник колонии брал товарами с маркетплейса
Происшествия
Знакомая взяла телефон ельчанина, набрала кредитов и перевела все деньги неизвестным
Происшествия
В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Происшествия
На мать возбудили уголовное дело за неуплату алиментов
Общество
Календарь перевернули — и снова ЕГЭ: 33 одиннадцатиклассника сдают экзамены
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области сухо и прохладно
Погода в Липецке
В России
49
сегодня, 16:12

Рентабельных запасов нефти в России хватит всего на 25 лет

Рентабельных запасов нефти в России хватит всего на 25 лет добычи. Об этом свидетельствуют данные презентации главы Роснедр Олега Казанова, которую он представил на заседании комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума – 2025, сообщают «Известия». Как отмечается в докладе, рентабельных доказанных запасов нефти в России всего 13,2 млрд т.
 
В то же время Россия обладает значительным потенциалом для наращивания запасов углеводородов. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минприроды, объем подготовленных к бурению запасов составляет 13,3 млрд т нефти и 34 трлн кубометров газа. При этом общий ресурсный потенциал страны в шесть раз выше: 81,6 млрд т нефти и 182 трлн кубометров газа. Ранее глава Минприроды Александр Козлов ранее отмечал, что запасов нефти в РФ при текущей добыче хватит на 26 лет.
 
По данным министерства, инвестиции недропользователей в геологоразведку углеводородного сырья за последние пять лет стабильны, они составляют порядка 300–320 млрд рублей. Из федерального бюджета на региональные геологоразведочные работы на углеводородное сырье планируется направить в 2026 году 11,5 млрд рублей, добавили в Минприроды.
 
По словам управляющего партнера компании Kasatkin Consulting Дмитрия Касаткина, инвестиции компаний в геологоразведку в 300 млрд рублей кажутся значительными, но они распределяются в основном на доразведку действующих месторождений и поддержание текущей ресурсной базы.
 
«На новые регионы и поиск приходится малая доля. Бюджет Роснедр в 11,5 млрд рублей — это фактически уровень поддержки, а не развития. Для сравнения, только один полный цикл региональной 2D-сейсморазведки по крупной перспективной территории может стоить 3–5 млрд рублей, 3D — от 5 до 10 млрд, а бурение одной параметрической скважины глубиной свыше 4 км — еще 2–3 млрд рублей», — отмечает эксперт.
 
Таким образом, по мнению Касаткина, полноценная программа разведки в малоизученных районах требует не один десяток миллиардов ежегодно, то есть в разы больше выделяемых средств, это «без учета проведения более простых работ, таких как аэрофотосъемка и электро/грави/магниторазведки».

нефть
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
