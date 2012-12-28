С улицы Липовской подрядчики «РИР-Энерго» уйдут к 15 сентября — на полтора месяца позже ранее заявленного срока
Липчанин нашёл банковскую карту и потратил с неё 2 837 рублей — ему грозит до шести лет колонии
В России
41
27 минут назад
Более 600 случаев незаконной обработки личных данных выявило МВД в 2025 году
«Эти цифры наглядно демонстрируют масштаб и результативность работы правоохранительных органов в этой сфере. Цель этих мероприятий —защитить права и законные интересы граждан в цифровой среде и предотвратить случаи незаконного оборота информации», — сказал «Известиям» Артем Шейкин.
При этом 290 уголовных дел было заведено только в апреле 2025 года. Полицейские раскрыли 87 ранее совершенных преступлений, а также нашли и задержали 18 разыскиваемых лиц.
«Комплекс мероприятий включает в себя как блокировку доступа к незаконным ресурсам, так и работу по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к их созданию и функционированию. Такая системная деятельность позволяет не только пресекать факты нарушения закона, но и создавать условия для формирования безопасного цифрового пространства. Эта работа подтверждает, что защита персональных данных граждан остается приоритетом», — добавил сенатор.
Кроме того, по информации Роскомнадзора, с начала 2025 года ограничили доступ 1766 интернет-ресурсам, с использованием которых осуществлялись неправомерные сбор, хранение распространение персональных данных.
0
0
0
0
0
Комментарии