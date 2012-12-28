В Сочи снесли скандальный рынок после случаев с массовым отравлением туристов

С улицы Липовской подрядчики «РИР-Энерго» уйдут к 15 сентября — на полтора месяца позже ранее заявленного срока
В Сириусе завершили демонтаж рынка «Казачий», который стал известен после трагического случая с массовым отравлением туристов опасным алкоголем.
В администрации федеральной территории «Сириус» сообщили, что ими было принято решение прекратить договоры аренды.
Согласно условиям договора о расторжении, бывший арендатор обязан в течение трех месяцев самостоятельно демонтировать все объекты и освободить земельный участок.
Решение о том, что появится на месте рынка «Казачий», будет принято после полного освобождения территории. По данным властей, будут рассмотрены различные предложения в рамках концепции развития федеральной территории «Сириус».
Рынок, где продавали суррогат, ранее закрыли. А теперь торговые точки снесли. От прежних торговых мест, где в том числе туристы покупали опасный алкоголь, остались лишь разобранные конструкции, — пишет «КП»-Кубань».
Летом 2025 года от суррогатного алкоголя — домашнего вина и чачи, который продавали на этом рынке две женщины, пострадали десятки туристов из разных регионов России, в том числе Челябинской области и Башкортостана. Всего жертвами алкоголя стали 12 человек из разных регионов страны.
