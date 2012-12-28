Все новости
Липецкая вечЁрка: погибший ребенок, суд над дядей Сережей и улица Шуфутинского
Общество
На проспекте 60 лет СССР женщина попала под машину
Общество
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
Под Липецком «Митсубиси Лансер» улетел в кювет
Происшествия
57-летний водитель купил в Москве права за 30 000 рублей и был уверен — они настоящие
Происшествия
В Липецке выстрелили дробью в Марысю
Происшествия
Липецкая «звездочка» засияет на всю Россию
Общество
С улицы Липовской подрядчики «РИР-Энерго» уйдут к 15 сентября — на полтора месяца позже ранее заявленного срока
Общество
Липчанин нашёл банковскую карту и потратил с неё 2 837 рублей — ему грозит до шести лет колонии
Происшествия
«КамАЗ» опрокинулся на сельской дороге: пострадал водитель
Происшествия
В Липецке выстрелили дробью в Марысю
Происшествия
Падение цены после долгого взлета: бензин подешевел в Липецкой области
Экономика
Голубь пробрался в квартиру и спрятался под ванной
Общество
49-ю и 51-ю липецкие школы отремонтируют задорого
Общество
Знакомая взяла телефон ельчанина, набрала кредитов и перевела все деньги неизвестным
Происшествия
Неизвестный мэрии подрядчик доделает дорогу на улице Новотепличной в районе Опытной
Общество
Сотрудник колонии брал товарами с маркетплейса
Происшествия
Календарь перевернули — и снова ЕГЭ: 33 одиннадцатиклассника сдают экзамены
Общество
У ельчанки украли телефон и 110 000 рублей со счёта: спустя четыре года вора нашли
Происшествия
На мать возбудили уголовное дело за неуплату алиментов
Общество
В Сочи снесли скандальный рынок после случаев с массовым отравлением туристов

В Сириусе завершили демонтаж рынка «Казачий», который стал известен после трагического случая с массовым отравлением туристов опасным алкоголем.

Рынок «Казачий», где торговали суррогатной чачей, был ликвидирован, — передает Bfm.ru.

В администрации федеральной территории «Сириус» сообщили, что ими было принято решение прекратить договоры аренды.

Согласно условиям договора о расторжении, бывший арендатор обязан в течение трех месяцев самостоятельно демонтировать все объекты и освободить земельный участок.

Решение о том, что появится на месте рынка «Казачий», будет принято после полного освобождения территории. По данным властей, будут рассмотрены различные предложения в рамках концепции развития федеральной территории «Сириус».

Рынок, где продавали суррогат, ранее закрыли. А теперь торговые точки снесли. От прежних торговых мест, где в том числе туристы покупали опасный алкоголь, остались лишь разобранные конструкции, — пишет «КП»-Кубань».

Летом 2025 года от суррогатного алкоголя — домашнего вина и чачи, который продавали на этом рынке две женщины, пострадали десятки туристов из разных регионов России, в том числе Челябинской области и Башкортостана. Всего жертвами алкоголя стали 12 человек из разных регионов страны.
