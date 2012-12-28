С улицы Липовской подрядчики «РИР-Энерго» уйдут к 15 сентября — на полтора месяца позже ранее заявленного срока
сегодня, 14:43
В Минстрое рассмотрят меры поддержки ипотеки для молодежи
Это важно, чтобы строительный рынок активно работал, чтобы не снизить объемы строительства жилья в будущем.
«Мы на стратегической сессии во вторник у председателя правительства обсуждали дополнительные меры поддержки, в том числе и для молодежи, для того, чтобы и строительный рынок активно работал, чтобы не снизить объемы строительства жилья в будущем», — отметил он.
По его словам, в ведомстве отработают эти варианты в ближайшее время.
Министр также напомнил, что дальневосточная ипотека предоставляется под 2%, новые регионы также могут рассчитывать на кредиты под 2% годовых.
Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой стала «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий.
