36 минут назад
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с установкой мессенджеров
Мошенники внедрили новый тактический элемент в свои преступные схемы, направленные на получение крупных сумм от граждан. Теперь злоумышленники под разными предлогами – «безопасность», «удобство», «оперативность» или «секретность» – просят жертв перейти в любой популярный мессенджер с хорошим качеством связи.
«Теперь они под любым предлогом («безопасность», «удобство», «оперативность» или «секретность») требуют перейти, а чаще установить любой мессенджер с хорошим качеством связи», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Там уточнили, что такие действия не являются частью обычного общения с официальными структурами, поскольку сотрудники компаний, правоохранительных органов или других организаций не требуют переноса общения в мессенджеры.
«Запомните главное: у официальных лиц, представителей компаний и сотрудников правоохранительных органов нет никакой необходимости переносить общение в мессенджеры», — заключили в ведомстве.
