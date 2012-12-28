Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал маму, попросил не вызывать ребенка в суд
С улицы Липовской подрядчики «РИР-Энерго» уйдут к 15 сентября — на полтора месяца позже ранее заявленного срока
Мошенники освоили новый сервис видео-телефонной связи: липчанка лишилась двух миллионов рублей
Сегодня в Липецке: горожане обожают платить налоги, кого из них первым заменит искусственный интеллект
В мире
11
12 минут назад
В Португалии объявили траур из-за ЧП с фуникулером в Лиссабоне
Мэр Лиссабона Карлуш Моэдаш объявил трехдневный траур в столице.
«Правительство объявило день национального траура, а [мэр Лиссабона] Карлуш Моэдаш объявил три дня траура в Лиссабоне», — говорится в материале.
По последним данным, в результате происшествия погибли 17 человек, еще 22 получили ранения.
Португальский институт крови и трансплантации запустил план действий в чрезвычайных ситуациях и увеличил запасы крови в больницах.
По сведениям RTP, число пострадавших достигло 20. Согласно данным Agence France-Presse, среди них не менее 11 иностранных граждан.
Согласно публикации, в настоящее время тщательно проводят техническое обслуживание. Кроме того, уточняется, что для устранения последствий были усилены бригады, работающие на месте крушения.
Кабина знаменитого фуникулера «Элевадор да Глория», который ежедневно перевозит сотни туристов и местных жителей, сошла с рельсов и перевернулась 3 сентября. Причина аварии пока не установлена. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил соболезнования семьям погибших. Он отметил, что сожалеет об аварии, о смертельных случаях и серьезных травмах и надеется, что случившееся будет оперативно расследовано компетентными органами.
Позже в посольстве РФ в Португалии сообщили о начале расследования по установлению, есть ли россияне в числе погибших и пострадавших.
0
0
0
0
0
Комментарии