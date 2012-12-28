Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал маму, попросил не вызывать ребенка в суд
В РФ планируют запустить онлайн-продажи энергетиков и вина
Власти РФ могут рассмотреть возможность расширения программы продаж по биометрии на весь перечень алкогольной и табачной продукции.
Российские власти рассматривают эксперимент как меру борьбы с серым рынком дистанционной продажи алкоголя, — рассказал источник, знакомый с инициативой, дополнив, что, скорее всего, сроки «сдвинутся вправо», — передает РБК.
Из плана следует, что для начала пилота по продаже российского вина онлайн нужно будет внести изменения в законодательство и интегрировать инфраструктуру онлайн-доставки с ЕГАИС (система учета объема производства и оборота алкогольной продукции).
В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили возможность проведения пилота по дистанционной продаже российского вина с применением биометрии, отметив, что «инициатива требует формирования детальной и надежной правовой схемы», в частности проверки работы сервиса возрастной верификации.
По плану, эксперимент по подтверждению возраста при онлайн-покупке энергетиков и ряда других товаров с возрастными ограничениями начнется в декабре этого года. Часть онлайн-платформ уже подтвердили, что готовы протестировать биометрию для верификации возраста, — сообщил представитель аппарата Григоренко. Инициатива поможет не допустить продажу товаров этой категории детям и подросткам, рассчитывает он. Параллельно осенью сервис подтверждения возраста может быть внедрен в вендинговых аппаратах и на кассах самообслуживания.
Представитель Центра биометрических технологий (ЦБТ; является оператором Единой биометрической системы, ЕБС) заявил, что они совместно с партнерами готовят к запуску сервис подтверждения возраста при покупке тонизирующих напитков в онлайне.
«Для дистанционной продажи других категорий товаров, в том числе российского вина, может использоваться аналогичное технологическое решение. Но необходимым условием для запуска доставки вина является не только готовность технологических решений, но и наличие соответствующей нормативной базы», — отметил он.
После подведения итогов эксперимента власти могут рассмотреть возможность расширения такого способа продажи на весь перечень алкогольной и табачной продукции, — следует из плана.
Чтобы воспользоваться сервисом подтверждения возраста, понадобится стандартная или подтвержденная биометрия. Стандартная биометрия регистрируется дистанционно в приложении «Госуслуги Биометрия», подтвержденная — в отделениях банков, — пояснил представитель ЦБТ. При покупке товаров с возрастными ограничениями в ЕБС поступает запрос о количестве полных лет покупателя. Если покупатель старше 18 лет, операция одобряется, если младше — отклоняется.
