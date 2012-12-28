Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал маму, попросил не вызывать ребенка в суд
Минфин и Минтруд РФ обсуждают вопрос площади квартир для семейной ипотеки
Минфин и Минтруд РФ обсуждают вопрос площади квартир, подходящих под программу «Семейная ипотека».
По его словам, министерство рассматривает предложения депутатов. Речь идет не о введении ограничений или дополнительных стимулов, а о корректировке параметров программы в зависимости от целей граждан, которые в ней участвуют. Сейчас лимит составляет 6 млн или 12 млн рублей в зависимости от региона. При этом средний размер кредитов остается ниже установленного максимума. Но в случаях, когда речь идет о покупке жилья большей площади, может потребоваться увеличение лимита. Этот вопрос обсуждается в том числе с Минтрудом, и площадь жилья рассматривается как возможный критерий для расширения суммы кредита, — передает ТАСС.
Говоря о дальнейших изменениях, Яковлев отметил, что программа может стать более адресной, ориентированной на семьи с большим количеством детей. По его словам, проект направлен на демографию.
Он подчеркнул, что ведомство не намерено ограничивать граждан, для которых ключевая цель — улучшение жилищных условий. По его словам, предложения будут представлены только после тщательного анализа совместно с Минтрудом, учитывая демографическую направленность программы, а также с Минстроем — с точки зрения влияния на сферу жилищного строительства.
