В Рязанской области разбился легкомоторный самолет
Самолет Х-32 «Бекас», разбившийся в Рязанской области, осуществлял сельхозобработку полей. По предварительной информации, в результате ЧП погиб пилот.
Самолет осуществлял сельхозобработку полей, — рассказали в оперативных службах региона.
«Данный самолет был задействован в сельхозобработке полей», — отметили в оперативных службах.
Уточняется, что при падении не произошло горения самолета.
